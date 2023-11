Das deutsche Entwicklerstudio Keen Games hat bekannt gegeben, dass das Koop-Survival-Action RPG „Enshrouded“ am 24. Januar 2024 im Early Access auf Steam veröffentlicht wird. Das Spiel wurde erstmals im Mai 2023 enthüllt und erhielt positive Aufmerksamkeit im Rahmen des Steam Next Fests. Enshrouded bietet Survival-Elemente, Kämpfe und voxelbasiertes Bauen.

Das Entwicklerteam nutzte Portal Knights als spirituelle Grundlage und ließ sich von Spielen wie Valheim, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Minecraft inspirieren. Das Spiel zeichnet sich durch Freiheit und Flexibilität aus und wird von einer eigenen voxelbasierten Engine angetrieben.

Das Herzstück jeder Kernkomponente von Enshrouded ist von Freiheit und Flexibilität geprägt und wird von einer eigenen voxelbasierten Engine angetrieben. Nach der Enthüllung des Spieletitels im Mai 2023 hat Keen Games auf dem offiziellen YouTube-Kanal mehrere Gameplay-Videos produziert, in denen unter anderem die Grundpfeiler Kämpfen, Bauen und Terraforming sowie Überleben und Erkundung vorgestellt werden. Die eigene Voxel-Engine stellt sicher, dass sich alles – unabhängig davon, was erstellt wird – passend in die Spielwelt einfügt und visuell konsistent bleibt.

Die Veröffentlichung für PC auf Steam ist für den 24. Januar 2024 geplant, und es gibt Pläne für zukünftige Konsolenversionen. „Enshrouded“ kann bereits auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.