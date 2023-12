Eigentlich hätte der erste Trailer zu GTA VI erst an diesem Nachmittag erscheinen sollen. Doch wegen eines Leaks sah sich Rockstar gezwungen den Trailer schon vor einigen Stunden zu veröffentlichen. Wir zeigen ihn euch und gehen auf die ersten Hinweise ein.

Gerade mal acht Stunden online – und schon 47 Millionen Mal angesehen. Der in der Nacht veröffentlichte Trailer von GTA VI ist zu einem echten Fanmagnet geworden, unter dem Begeisterte ihre Liebe zum Franchise und ihre ersten Spielerfahrungen teilen.

Rockstar selbst scheint sich in Anbetracht eines neuen Leaks einfach geschlagen zu geben und postete in der Nacht in den sozialen Medien: „Unser Trailer wurde geleaked, bitte seht euch das echte Ding auf YouTube an.“ Auch der Trailer selbst wurde neben Infos auf die Musiker nicht sonderlich kommentiert.

Dennoch lassen sich eine Infos aus Trailer und Pressemitteilung ziehen. Handlungsort von GTA VI wird das bereits Stadt Vice City. Die Stadt aus dem vierten Teil der GTA-Reihe ist nun deutlich angewachsen und erstrahlt in neuem Glanz. Neben einigen Infos zur Story schwenkt der Trailer immer wieder zu Szenen innerhalb der Stadt um und verspricht uns spannende Einblicke den Miami-Klon.

In der Stadt schlüpfen wir in die Rolle von Lucia, unserer weiblichen Hauptfigur. Der Trailer zeigt sie als Ganovin zusammen mit ihrem Partner, der allerdings noch unbenannt bleibt. Ob wir ihn auch spielen können, ist unklar.

Fest steht auf jeden Fall, dass Lucia entweder im Gefängnis sitzt und ihre Geschichte vor dort aus erzählt. Oder sie wird am Anfang des Spiels aus dem Gefängnis entlassen und gerät erneut auf die schiefe Bahn.

Screenshot aus dem Trailer

Wie aus Trailer und Pressemitteilung hervorgehen, wird GTA VI 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass einige Zeit nach Release auch eine PC-Version erscheinen wird. Ähnlich ist Rockstar auch bei dem Release des Vorgängers verfahren.