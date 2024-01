Fans und Interessierte konnten Ende Dezember in See stechen und erste Spielerfahrungen in Skull & Bones sammeln. Nach dieser Closed Beta-Seefahrt plant Ubisoft nun eine Open Beta.

Könnte Skull & Bones nun wirklich in Richtung Release steuern? Betrachtet man das aktuelle Video des Senior Community Developers Alexis Cretton, könnte es in der Tat so sein. Dieser spricht zum einen über die erfolgreiche Closed Beta, die Ende Dezember stattgefunden hat. Laut seiner Aussage sollen sich mehrere hunderttausend Spielende auf den Ozean gewagt und währenddessen 4 Millionen nautische Schlachten ausgetragen haben. Die Community habe stolze 3 Millionen Schiffe versenkt und eine erstaunliche Distanz von 7 Millionen Kilometern in ihren Seglern zurückgelegt haben.

Nach dieser ereignisreichen Closed Beta habe man laut Cretton erstaunliches Feedback erhalten, das man in den Release-Prozess und in den Post-Release mit einfließen lassen wolle.

Dennoch möchte man allen Fans und Interessierten die Möglichkeit geben, erste Erkundungsfahrten in Skull & Bones zu wagen. Deshalb kündigte Cretton eine Open Beta an, die in den nächsten Wochen stattfinden soll.

Da es bis zum Release von Skull & Bones nur noch vier Wochen sind, stellt sich natürlich die Frage, wann ein solches Event abgehalten werden könnte. Die Vermutung liegt Nahe, dass man ein Open Beta-Wochenende zwei Wochen vor Release abhält, um dem Team genügend Zeit zur Evaluation des Feedbacks zu geben.

Das ist jedoch lediglich eine Spekulation unsererseits. Für exakte Details müssen wir auf Informationen von Ubisoft selbst warten.

Dramatisches Auf und Ab bei Skull & Bones

Skull & Bones befindet sich nun seit über einer Dekade in der Entwicklerhölle. In dieser Zeit hatte Ubisoft den heiß diskutierten Multiplayer sechs Mal verschoben, Vorbestellungen gekündigt und Geld zurückerstattet. Nun wird es endlich an der Zeit, dass der Titel den Hafen des Release ansteuert. Am 16. Februar soll es endlich soweit sein.

Weitere Informationen zu Skull & Bones erhaltet ihr in der folgenden Übersicht.