Schon lange spekulieren Community und Industrie-Insider darüber, wie es mit The Last of Us weitergeht. Nun hat sich auch Schöpfer Neil Druckmann im Rahmen einer Dokumentation zum Fortbestand der Reihe geäußert.

Quelle: PlayStation

Seit einiger Zeit rätselt die Gaming-Community über den Fortbestand der The Last of Us-Reihe. Auch wenn Part II im Grunde die Reihe sinnig abschließt, gibt es noch einige unbeantwortete Fragen und einige Geschichten, die noch erzählt werden könnten.

Bereits letzten Sommer gab es ein erstes Gerücht, dass der dritte Teil der Reihe in Produktion gehen würde. Darauf folgte im Frühherbst ein Instagram-Post von Dina-Darstellerin Shannon Woodward, der die Produktionsgerüchte zusätzlich befeuerte. Mit der Ankündigung des Part II-Remasters wurde es jedoch wieder still um die mögliche Produktion eines dritten Teils.

Das änderte sich jedoch mit der kürzlichen Veröffentlichung von Grounded II: Making The Last of Us Part II. Dabei handelt es sich um eine zweistündige Dokumentation, mit der Naughty Dog auf die Produktionsgeschichte des Spiels zurückblickt.

Nach dem langen Blick in die Vergangenheit, wendet sich Serienschöpfer Neil Druckmann allerdings auch der Zukunft zu und spricht über seine Idee, wie es mit der IP weitergehen solle. Schon seit langem hätte Druckmann die Idee für eine Geschichte um Joels Bruder Tommy im Kopf, welche nach dem zweiten Teil angesiedelt sei. Allerdings sei die Story zu kurz für ein eigenständiges Spiel.

Seit einiger Zeit habe er jedoch ein Konzept für The Last of Us, noch keine Story, aber eine Art grobe Richtung. Auch wenn es seine eigene Geschichte erzähle, ziehe sich ein roter Faden durch dieses unbekannte Konzept und die ersten zwei Teile der Reihe. Wir dürfen also auf die kommenden Monate gespannt sein.