Das koreanische Action Adventure Stellar Blade ist ab sofort für die PlayStation 5 vorbestellbar. Wer die Möglichkeit wahrnimmt, erhält sogar einen besonderen Bonus.

Während des State of Play hat das koreanische Entwicklerstudio Shift Up einen ausführlichen Blick auf Steller Blade gewährt. Nun ist das Action Adventure für die PlayStation 5 vorbestellbar.

Wer die Gelegenheit nutzen möchte, kann bei teilnehmenden Händlern, im PlayStation Store oder bei direct.playstation.com vorbeischauen. Interessierte können neben der Standard Edition (79,99 Euro) auch die Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) käuflich erwerben. Diese enthält neben verschiedenen kosmetischen Items auch einen guten Vorrat an in-Game-Währung. Außerdem erhalten alle Vorbesteller einen Vorabzugriff auf den Planetarischen Diving-Suit für EVE, die Klassische runde Brille für EVE sowie die Ohrenpanzerung-Ohrringe für EVE.

Stellar Blade erzählt die Geschichte der Kriegerin EVE, die von einer Weltraumkolonie auf eine zerstörte Erde hinabsteigt, um die letzten Überlebenden der Menschheit vor den rätselhaften Naytibas zu retten. Dabei handelt es sich um Wesen, deren Ursprung niemand kennt.

Darüber hinaus muss sie das Vertrauen der Überlebenden in der Schuttstadt Xion gewinnen, indem sie Skeptiker von sich überzeugt. Dazu dienen unter anderem auch die Nebenmissionen, zu denen es im State auf Play einiges zu sehen gab. Auf dem PlayStation.Blog geben die Entwickler zudem weitere Details zum Spiel bekannt.

Am 26. April soll Stellar Blade exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Das Game war bereits 2019 angekündigt worden und hätte eigentlich als Multiplayer auf PC, Xbox und PlayStation erscheinen sollen. Dann sicherte sich Sony allerdings die Publishing-Rechte und verwandelte das damalige Project EVE in ein Exclusive. Dementsprechend war es nicht verwunderlich, dass der Titel nicht wie ursprünglich geplant im vergangenen Jahr erschien. In knapp drei Monaten hat das Warten allerdings endlich ein Ende.