Entwickler Red Barrels hat gestern Abend bekannt gegeben, dass The Outlast Trials den Goldstatus erreicht habe. In weniger als einem Monat stehe der Horrortitel zum Release bereit. Auch Konsolenspieler können dann endlich die Sinyala Fakultät erkunden.

Im Mai 2023 startete The Outlast Trials in den Early Access. Seitdem hatte Red Barrels mit einigen Features experimentieren und sich darüber mit der Community austauschen können. Nun scheint der Horror-Multiplayer soweit aufpoliert zu sein, dass der Entwickler offiziell den Goldstatus verkündet. Bereits Anfang März soll der Titel in der Vollversion auch für Konsolen erhältlich sein. Ob es Crossplay geben wird, hat man noch nicht eindeutig bestätigt. Im letzten Jahr hatte man zumindest die Bestrebungen dazu geäußert.

In der entsprechenden Meldung bedankt sich Red Barrels bei der Community für den Austausch sowie bei den Konsolen-Gamern für ihre Geduld.

Bei The Outlast Trials handelt es sich um ein Prequel der ersten beiden Spiele. Allerdings werdet ihr nicht wie in den anderen Teilen linear durch die Story geführt. Stattdessen werdet ihr durch Dokumente, Cinematics und andere Brotkrummen nach und nach die Story aufdecken müssen. Dadurch werden wir mehr zu Morkoff und deren „Projekt Lathe“ erfahren, welches in den späten 1950ern durchgeführt wurde.

Am 5. März erscheint The Outlast Trials in der Vollversion für PC, PlayStation und Xbox. Wer den Titel bereits im Early Access käuflich erworben hat, erhält den exklusiven Grizzly Hazmat Suit. Vorbestellungen werden auf der offiziellen Website ab sofort entgegen genommen. Weitere Infos zum Game könnt ihr in der folgenden Übersicht einsehen.