Nintendo-Fans können sich in den kommenden Wochen auf gleich zwei Showcases freuen. Während noch in dieser Woche ein neuer Nintendo Direct Stream stattfindet, können wir uns in der nächsten Woche auf ein Pokémon Presents freuen.

Am morgigen 21. Februar um 15 Uhr könnt ihr der neusten Ausgabe des Nintendo Direct beiwohnen. In dem 25-minütigen Showcase geht es vor allem um Nintendos Entwicklungspartner, die noch in der ersten Jahreshälfte neue Titel für die Switch veröffentlichen möchten. Wer dem Stream beiwohnen möchte, kann über den offiziellen YouTube-Kanal zusehen.

Wie die Kommentare auf Twitter zeigen, scheinen viele Fans von einer Partnerausgabe alles andere als angetan. Viele scheinen sich eher einen Showcase mit Nintendo-eigenen Titeln zu wünschen.

Etwas mehr scheinen sich die Fans über die Ankündigung des Pokémon Presents zu freuen. Der Showcase wird am 27. Februar um 15 Uhr abgehalten und findet damit pünktlich zum Pokémon Day statt. Wie lange die Präsentation dauern wird und was wir zu Gesicht bekommen werden, ist allerdings noch unbekannt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass ein Teil des Showcases sich auch mit den Mobile-Ablegern wie Pokémon Unite und Pokémon Café Remix auseinandersetzen wird.

Währenddessen spekuliert man in Fankreisen über ein Remaster der Pokémon Editionen Schwarz und Weiß. Da bereits in Der Schatz von Zone Null durch NPCs und dem Soundtrack Verbindungen zur Einall-Region gezogen worden sind, scheint diese Vermutung gar nicht abwegig. Darüber hinaus spekulieren Fans über ein neues Legenden-Game oder über weitere Let’s Go-Abgleger mit Tokepi oder Felino.

Die Karte der Hisui-Region aus Pokémon-Legenden: Arceus

Was uns auch immer erwarten mag, wir werden euch zum Nintendo Direct und Pokémon Presents Zusammenfassungen liefern. Weitere Nintendo News gibt er in der folgenden Übersicht.