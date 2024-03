Im Mai ist es endlich wieder soweit und Red Bull Can You Make It? startet in eine neue Runde. Interessierte können sich noch bis Ende März zu diesem besonderen Erlebnis anmelden. Der Probelauf von Aditotoro, Paulomuc und Paul Frege ist bereits mit großem Interesse verfolgt worden.

Mit Red Bull Can You Make It? verwandelt sich der europäische Kontinent in einen Abenteuerparcours. Am 21. Mai starten die teilnehmenden Dreierteams von verschiedenen Startpunkten in Europa (Mailand, Kopenhagen, Budapest, Barcelona, Amsterdam) und müssen versuchen, innerhalb einer Woche nach Berlin zu kommen. Ihre Smartphones und Zahlungsmittel dürfen sie dabei nicht einsetzen. Als Währung dürfen lediglich Red Bull-Dosen eingesetzt werden.

Darüber hinaus müssen sich die Teilnehmenden auf dem Weg spannenden Challenges stellen, um neue Dosen zu gewinnen und Punkte zu kassieren. Es gewinnt nämlich nicht das Team, das am Ende als erstes in Berlin ankommt. Sondern das, das am meisten Punkte auf seiner Reise sammeln konnte.

Wie das Abenteuer aussehen kann, haben die Content Creator Aditoro, Paulomuc und Paul Frege bereits vor Kurzem gezeigt. Vom Bodensee ist das Trio zu einer dreitägigen Reise nach Berlin aufgebrochen, auf der sie insgesamt 1.300 km zurückgelegt haben.

Auf dem Weg dahin haben sie Red Bull-Dosen gegen Verpflegung und Reisemöglichkeiten getauscht. Außerdem stellten sie sich den Herausforderungen an den vorgegebenen Checkpoints Immenstadt (Wakeboarden mit Felix Georgii), Göppingen (Reifenwechseln bei den Red Bull Drift Brothers) und Düsseldorf (Surfen im RheinRiff). Wir haben euch das Abenteuer hier zusammengefasst. Auf Aditotoros Twitch-Kanal wurde die dreitägige Reise gestreamt, wo über 100.000 Interessierte sie verfolgten.

Wenn ihr an Red Bull Can You Make It? teilnehmen möchtet, könnt ihr euch noch bis zum 31. März auf der offiziellen Website bewerben. Bei Fragen zum konkreten Ablauf findet ihr hier einige Antworten.

