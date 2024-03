In zwei Wochen findet im Rahmen der Leipziger Buchmesse auch die Manga-Comic-Con statt. Neben zahlreichen Aktivitäten wird auch Nintendo vertreten sein und mit der Community die Leidenschaft zum Anime teilen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Nintendo

Vom 21. bis zum 24. März findet wieder die Leipziger Buchmesse statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch die Manga-Comic-Con abgehalten, die ein buntes Programm aus Cosplay, Autogrammstunden, Workshops und Anime-Kino für euch bereithält. Eine Übersicht zur Messe und deren Ausstellern könnt ihr auf der folgenden Website einsehen.

Nintendo wird ebenfalls wieder auf der Convention vertreten sein, um der Community die Liebe am Anime zu zelebrieren. Am Stand F301/G300 werdet in Halle 3 die Gelegenheit dazu haben, verschiedene Switch-Spiele auszuprobieren. Dazu gehören unter anderem das Rätselhighlight Mario vs. Donkey Kong und das im letzten Jahr veröffentlichte Super Mario Bros. Wonder. Auch das bald erscheinende Princess Peach: Showtime! kann angespielt werden.

Passend zum Release am 22. März werdet ihr die Möglichkeit haben, der Uraufführung der Prinzessin beizuwohnen. Erlebt, wie Peach in verschiedene Rollen mit besonderen Fähigkeiten schlüpft, um das Funkeltheater vor Grape und ihrer Sauertruppe zu retten. Einen Teil dieser Verwandlungen haben wir euch in der folgenden Meldung vorgestellt.

Noch mehr von Nintendo auf der Manga-Comic-Con

Neben den oben erwähnten Titeln wird Nintendo noch andere Games auf der Manga-Comic-Con bereithalten. Dazu gehören Pikmin 4, Another Code: Recollection, Super Mario RPG und Prince of Persia: The Lost Crown. Auch Indie-Titel wie der Puzzle-Hit My Suika Game, Dave the Diver, Dorfromantik und Schnupferich: Die Melodie des Mumintals werden spielbar sein.

Darüber hinaus können sich Fans und Interessierte am Stand einige Goodies sichern. Wenn ihr einen Nintendo-Account besitzt, könnt ihr am Nintendo-Stand einen Check-In durchführen und 100 Platin-Punkte erhalten. Diese könnt ihr auf der My Nintendo-Seite gegen verschiedene Belohnungen eintauschen.