Während des gestern abgehaltenen Campfire Chats sprachen die vier Repräsentanten von Blizzard über die Season 4 und das Public Test Realm von Diablo IV. Wir fassen euch im folgenden Text die wichtigsten Informationen zusammen.

Gestern fand der angekündigte Campfire Chat über die nähere Zukunft von Diablo IV statt. Darin erläuterten Community Director Adam Fletcher, Associate Game Designer Charles Dunnn, Lead Live Class Designer Adam Jackson und Associate Game Director Joe Piepiora, wie man die Season 4 des Dark Fantasy-RPGs einläuten werde.

So könnt ihr vom 2. April bis zum 9. April im Public Test Realm die verbesserte Itemization ausprobieren. Der Testserver steht über BattleNet allen PC-Gamern zur Verfügung.

Im Anschluss darauf scheint das Entwicklerteam das Feedback sorgfältig in Diablo IV implementieren zu wollen. Denn die Season 3 wird erst am 14. Mai enden. Noch am selben Tag soll die heiß erwartete Season 4 endlich online gehen.

Was das Thema der kommenden Saison ist, hat das Blizzard-Team zwar immer noch nicht verraten, doch sind nun immerhin weitere Features enthüllt worden. So sollen neue Crafting-Mechaniken eingeführt und der Kodex der Macht überarbeitet werden. Natürlich soll es auch neues Endgame-Material mit neuen Gegnern und Bossen geben. Die Höllenfluten sollen außerdem in der Season 4 auf Weltenstufe 1 und Weltenstufe 2 verfügbar sein.

Darüber hinaus möchte Blizzard verstärkt auf das Community-Feedback eingehen. Deshalb sollt ihr künftig die Möglichkeit haben weiter heraus zu zoomen. Außerdem möchte man das Problem mit einem Skinpaket im Shop angehen, das jeder Klasse nur eine Farbe bietet. Für eine detaillierte Übersicht über die nahende Zukunft von Diablo IV könnt ihr einen Blick auf den gestrigen Stream werfen.

