Seit dem letzten Trailer zum Elden Ring-DLC „Shadow of the Erdtree“ sind bereits fast drei Monate vergangen. Fans warten gespannt auf neue Einblicke in die Erweiterung, die das von From Software entwickelte Open-World-Rollenspiel mit frischen Abenteuern bereichern soll. Heute wurde endlich ein weiterer Trailer veröffentlicht, der die Story des DLCs in den Mittelpunkt rückt. Doch worum genau geht es in dieser neuen Erweiterung?

Eine epische Geschichte entfaltet sich

Der neue Trailer zum Elden Ring-DLC „Shadow of the Erdtree“ präsentiert eine eindringliche Geschichte, die von einer geheimnisvollen Frauenstimme aus dem Off erzählt wird. Es geht um einen Anfang, eine Verführung und einen Verrat – eine schicksalhafte Begegnung, die nicht nur Glanz, sondern auch düstere Schatten über das Land wirft. In den Bildern des Trailers sehen wir eine Gestalt, die über einen unheimlichen Untergrund wandert und am Ende eine mächtige Waffe emporhebt. Doch damit ist erst der Anfang einer epischen Reise durch das Zwischenland angedeutet.

Krieg und Intrigen in der Schattenwelt

Der Trailer gewährt uns auch Einblicke in einen furchterregenden Krieg, der das Land erschüttert. Gigantische Feuerkörbe und monströse Kreaturen ziehen in die Schlacht, während ein mysteriöser Boss mit unheimlichen Kräften sein Unwesen treibt. Die Stimme aus dem Off beschreibt den Krieg als eine brutale Reinigung, ohne Ehre und geprägt von Tyrannei. Dabei spielt eine Anhängerin Miquellas eine entscheidende Rolle, deren treue Diener die Schlachtfelder durchstreifen. Die Frage bleibt: Werden die Spieler sich ihnen anschließen oder ihre eigene Agenda verfolgen?

Der Elden Ring-DLC „Shadow of the Erdtree“ verspricht ein packendes Abenteuer voller Intrigen, Gefahren und epischer Schlachten. Mit einem Preis von 39,99 Euro wird er am 21. Juni für Besitzer des Hauptspiels erhältlich sein. Taucht ein in eine Welt voller Geheimnisse und entdeckt die düsteren Mysterien des Elden Rings.