Bungie hat eine spannende neue Kollaboration mit Wizards of the Coast und Dungeons & Dragons angekündigt. Ab dem 4. Juni werden Hüter in Destiny 2 brandneue Kosmetikgegenstände im Everversum-Store erwerben können. Diese Gegenstände sind vom Faerûn-Stil inspiriert und bringen das Flair von Dungeons & Dragons in die Welt von Destiny 2.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Bungie

Im Rahmen dieses Crossovers werden verschiedene Rüstungssets und kosmetische Gegenstände in Destiny 2 eingeführt. Die Titanen erhalten das „Überlegener Drache“-Set, die Jäger das Spektralversetzer-Set und die Warlocks das Herrschaftsschinder-Set. Zusätzlich beinhaltet das Abenteurer-Paket ein Drachenkönigin-Schiff, den „Eulenbär-Streitwagen“-Sparrow und die „Augentyrann“-Geist-Hülle. Zu den neuen kosmetischen Gegenständen gehören auch der „Bigbys Faust“-Finisher und die „Natural 20“-Geste, die einen Random Roll auslöst.

Parallel zu den In-Game-Gegenständen wird im Bungie Store eine Vinyl-Figur der Betrachter-Geist-Hülle angeboten. Diese Figur ist eine Hommage an das einäugige schwebende Monster aus dem Dungeons & Dragons-Universum.

Diese Woche wurden auch die ersten Looks im Cosplay-Kosmodrom enthüllt. Cosplayer wie Kamichan831 und IlGritz präsentierten ihre beeindruckenden Darstellungen von Krähe und Cayde-6. Weitere Cosplays werden in naher Zukunft vorgestellt. Mehr Informationen zum Cosplay-Kosmodrom sind auf dem offiziellen Blog von Bungie zu finden. Noch mehr zu dem Crossover findet ihr hier.

Start von Destiny 2: Die finale Form

Nächsten Dienstag, am 4. Juni, beginnt Destiny 2: Die finale Form. Hüter werden sich auf ein episches Abenteuer mit dem Zeugen einlassen. Sie werden ins Innere des Reisenden reisen, um die Realität vor dem grotesken Albtraum des Zeugen zu bewahren. Gemeinsam mit der Vorhut und Cayde-6 werden sie neue Feinde bekämpfen, surreale Landschaften durchqueren und Prismatische Kräfte nutzen, die Licht und Dunkelheit vereinen.

Diese Kollaboration bringt die Welten von Destiny 2 und Dungeons & Dragons auf aufregende Weise zusammen und bietet den Spielern eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, ihre Abenteuer zu gestalten und zu erleben.

Zusätzlich zu diesem spannenden Crossover spielt Dungeons & Dragons auch eine wichtige Rolle im neuesten Kapitel von Dead by Daylight. Mehr darüber erfahrt ihr in der folgenden Meldung.