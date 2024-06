Nach der zufriedenstellenden Veröffentlichung von Lords of the Fallen scheint Entwickler HEXWORKS an einem zweiten Teil zu arbeiten. Laut einer polnischen Nachrichtenseite scheint das Studio eine Kooperation mit Epic Games eingegangen zu sein, um diese Fortsetzung zu veröffentlichen.

Im Oktober letzten Jahres hat HEXWORKS an ein Reboot/Remake von Lords of the Fallen veröffentlicht. Das zwischen den Welten wechselnde System konnte trotz einiger technischer Hürden zufriedenstellende Rezensionen auf den Plattformen erreichen.

Basierend auf diesem Erfolg scheint sich der Entwickler nun an eine Fortsetzung wagen. Das geht zumindest aus einem Publikationsvertrag hervor, den die polnische Nachrichtenseite bankier.pl am Wochenende geteilt hat.

Laut diesem Vertrag soll sich Epic Games die exklusiven Publikationsrechte an „Lords of the Fallen 2“ gesichert haben. Wer also den kommenden Titel am PC zocken möchte, wird am Epic Games Store nicht vorbei kommen. Darüber hinaus ist allerdings auch ein Release für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant.

Mit einem baldigen Release ist leider nicht zu rechnen. So spricht der Vertrag von einer Veröffentlichung im Jahr 2026. Das gibt HEXWORKS hoffentlich genug Zeit, um technische Bugs zu beseitigen, die bei vielen Fans zum Release für Unmut gesorgt hatten.

Eine offizielle Bestätigung von HEXWORKS und Epic Games zu den Arbeiten an „Lords of the Fallen 2“ hat es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gegeben. Da der Vertrag allerdings von einer gesonderten Ankündigung auf Seiten von Epic gesprochen hat, scheint diese demnächst noch zu folgen.

Wie erfolgreich Epic Games im Publishing von Third-Party-Titeln ist, zeigt sich nicht zuletzt an dem vielfach gelobten Alan Wake 2. Lediglich die Tatsache, dass es keine physische Version des Spiels gab, schien vielen Fans nicht zu gefallen.

