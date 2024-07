Der Juli bringt wieder eine spannende Auswahl an neuen Spielen für den Xbox Game Pass. Sowohl Liebhaber von Rätseln als auch Fans von Kochsimulationen und Speedruns kommen voll auf ihre Kosten. In diesem Artikel erfährst du, welche Titel neu hinzukommen und welche Spiele du noch schnell spielen solltest, bevor sie verschwinden.

Neue Abenteuer und kreative Kochsimulationen

Ab dem 16. Juli stehen gleich zwei besondere Neuerscheinungen im Xbox Game Pass zur Verfügung: Flock und Magical Delicacy. In Flock, einem charmanten Kreaturen-Sammelspiel, erkundet ihr alleine oder im Koop-Modus farbenfrohe Landschaften, sammelt Vogel- und Fischwesen und erweitert eure niedliche Herde. Dieser entspannte Titel stammt von den Entwicklern von Hohokum und verspricht jede Menge Spaß in herbstlichen Wäldern und bunten Blumenwiesen.

Parallel dazu könnt ihr in Magical Delicacy als Hexe Flora ein Restaurant in einer pixeligen Hafenstadt eröffnen. Hier entdeckt ihr neue Rezepte, findet Freunde und liefert eure kulinarischen Kreationen aus. Das Spiel kombiniert Elemente einer Kochsimulation mit einem Metroidvania-Abenteuer, was für reichlich Abwechslung sorgt.

Magische Inseln und rasante Speedruns

Magische Abenteuer erwarten euch auch in Tchia, wo ihr eine paradiesische Insellandschaft erkundet und tierische Fähigkeiten nutzt, um Rätsel zu lösen und Herausforderungen zu meistern. Egal ob als Vogel, Krabbe, Wildschwein oder Hirsch – jede Verwandlung bietet neue Möglichkeiten, das mystische Open-World-Abenteuer zu erleben.

Für Fans actionreicher Spiele bietet Neon White eine spannende Mischung aus Parkour und Speedrunning. In einer First-Person-Perspektive und mit einem auffälligen Anime-Stil navigiert ihr durch verschiedene Levels und versucht, Bestzeiten aufzustellen. Das Spiel startet ebenfalls am 11. Juli und bietet nicht nur optische, sondern auch spielerische Highlights.

Weitere Neuzugänge und Abschiede

Neben diesen Haupttiteln erwarten euch im Juli noch weitere interessante Spiele. Am 3. Juli könnt ihr euch auf Journey to the Savage Planet und Nickelodeon All-Star Brawl 2 freuen, beide für Konsole, PC und Cloud verfügbar. Ab dem 9. Juli kommen Cricket 24 und The Case of the Golden Idol hinzu, wobei letzteres ein Point-and-Click-Abenteuer ist, das eure Detektivfähigkeiten auf die Probe stellt. Ebenfalls ab dem 11. Juli könnt ihr Tchia und Neon White spielen, bevor schließlich am 16. Juli Magical Delicacy und Flock hinzukommen.

Doch wo Neues kommt, muss auch Altes weichen. Bis zum 15. Juli habt ihr noch die Chance, folgende Spiele zu genießen, bevor sie aus dem Game Pass entfernt werden: Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Figment 2: Creed Valley, Sins of a Solar Empire: Rebellion, TOEM und The Wandering Village. Nutzt die Gelegenheit, diese Titel noch einmal zu spielen, bevor sie verschwinden.