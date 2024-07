NEXON und NEXON Games haben den Free-to-Play-Looter-Shooter The First Descendant weltweit veröffentlicht. Spieler auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC via Steam und NVIDIA GeForce NOW können nun als Descendants den Kampf gegen außerirdische Invasoren aufnehmen. Die Mission besteht darin, das Überleben der Menschheit zu sichern und den Kontinent Ingris entweder alleine oder im Online-Multiplayer-Koop zu verteidigen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ingris, eine Welt voller Herausforderungen und Geheimnisse, wartet darauf, erkundet zu werden. Spieler treten gegen riesige Kolosse und Vulgus-Invasoren an, während sie in Missionen eine atemberaubende Geschichte erleben. Dabei entwickeln sie sich weiter und entschlüsseln nach und nach das Mysterium der Descendants. Dank der Unreal Engine 5 bieten die grafisch eindrucksvollen Spielfelder eine einzigartige Atmosphäre, in der Realität und Fantasie miteinander verschmelzen.

Technologische Meisterleistungen: NVIDIA DLSS 3.5 und Raytracing im Fokus

The First Descendant setzt auf fortschrittliche Technologien, um ein beeindruckendes Spielerlebnis zu bieten. Mit NVIDIA DLSS 3.5, Raytracing und NVIDIA Reflex hebt das Spiel die Grafikqualität und Leistung auf ein neues Niveau. Die AI-Technologie von NVIDIA verbessert das Raytracing und steigert die Leistung auf GeForce-RTX-GPUs erheblich. Bei höchsten 4K-Einstellungen und voll aktiviertem Raytracing erhöht DLSS 3.5 die Bildrate auf GeForce-RTX-40-Grafikkarten im Schnitt um das 2,7-fache.

NVIDIA Reflex trägt dazu bei, die Systemlatenz um bis zu 55% zu reduzieren, was das Gameplay noch reaktiver macht. Mit dem neuen GeForce-Game-Ready-Treiber können Spieler ab dem Launch direkt loslegen und in die faszinierende Welt von The First Descendant eintauchen. Diese technologischen Fortschritte sorgen nicht nur für visuelle Highlights, sondern auch für ein flüssiges und packendes Spielerlebnis.