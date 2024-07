Bei New World: Aeternum handelt es sich um die Crossplay-Version von Amazon Games‘ beliebten MMORPG. Mit dem morgigen Start der geschlossenen Beta könne Interessierte erstmals Fuß in das Game setzen. Was ihr dazu wissen müsst, verraten wir in der folgenden Übersicht.

Zeitraum & Anmeldung

Die geschlossene Beta von New World: Aeternum findet im Zeitraum von 25. Juli bis zum 31. Juli statt. Sie richtet sich exklusiv an PlayStation 5- und Xbox Series X|S-Spielende. Um Keys für diesen Testlauf zu erhalten, könnt ihr auf der offiziellen Website vorbeischauen. Auch Mitglieder des Xbox Insider-Programms können sich über den Hub anmelden. Wie das funktioniert, könnt ihr der entsprechenden Anleitung entnehmen.

Details zur Open Beta

Wie Amazon Games bestätigt, braucht ihr kein Online-Abo für eure Konsolen, um an der geschlossenen Beta teilzunehmen. Wenn New World: Aeternum veröffentlicht wird, werdet ihr allerdings ein entsprechendes Abo benötigen. Das Game kann nicht offline gespielt werden. Crossplay wird bereits zur Beta verfügbar sein.

Beachtet außerdem, dass die Keys für den PlayStation-Zugang regionsspezifisch sind. Befindet ihr euch zur Zeit in Nordamerika (USA, Kanada) oder Mitteleuropa (zBsp. der DACH-Region), werdet ihr ohne Probleme spielen können.

Beim Eintauchen in die Welt von New World: Aeternum sind einige Dinge zu beachten. So dürft ihr euer Gameplay weder streamen noch anderen Content daraus generieren. Amazon Games betont, dass die Teilnahme an der geschlossenen Beta einer Geheimhaltungsvereinbarung unterliegt.

Darüber hinaus können Spielende weder auf den in-Game-Shop und den Saisonpass zugreifen, noch Glücksmarken erwerben. Auch die Bestenlisten stehen nicht zur Verfügung. Damit einhergehend wird euer Fortschritt weder in die offene Beta noch in die frei verkäufliche Version übernommen.

Details zu New World: Aeternum

Amazon Games hat während des Summer Game Fest 2024 angekündigt, dass New World: Aeternum am 15. Oktober 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Diese Version bringt ein großes Inhaltsupdate und Cross-Play-Funktionalität. Spieler können eine umfangreiche Welt, die gleiche wie auf dem PC, erwarten, einschließlich der Erweiterung „Rise of the Angry Earth“. Neue Inhalte wie eine Player-vs-Player-Zone, ein Raid für zehn Spieler und Solo-Prüfungen sind enthalten.

