Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit und einer umfangreichen Kickstarter-Kampagne ist es endlich soweit. Stormgate ist gestern auf Steam in den Early Access gestartet. Doch wie erste Rezensionen zeigen, entpuppt sich die vermeintliche Wiederbelebung des RTS-Genres als mittlere Enttäuschung.

Quelle: Frost Giant Studios

Ende Juli konnten Besitzer des Early Access-Pack vorzeitig in Stormgate reinschauen. Jetzt ist das Echtzeitstrategiespiel von Frost Giant Studios offiziell für alle in den Early Access gestartet. Interessierte können das Game ab sofort kostenlos ausprobieren.

Das Game bietet eine Mischung aus 1v1- und 3-Spieler-Koop-Missionen sowie benutzerdefinierte 2v2-Teamspiele. Interessierte können zudem einen ersten Einblick in die Kampagne erhalten, die auf einer postapokalyptischen Erde spielt, auf der die Menschheit gegen dämonische Invasoren kämpft.

Reaktionen aus der Steam-Community

Die Reaktionen auf den Stormgate fallen gemischt aus. Lediglich 60% der knapp 3.000 Rezensionen fallen positiv aus. Diese Community-Mitglieder betonen, dass das PvP-Gameplay ausgereift sei und das Spiel in 1v1-Matches viel Spaß mache. Sound, Grafik und Balance bräuchten allerdings weitere Überarbeitungszeit. Die positiven Stimmen der Community hoffen, dass sich das Spiel im Laufe der Zeit weiterentwickelt und seine Potenziale ausschöpfen kann.

Die kritischen Stimmen an Stormgate beziehen sich zum einen auf das schwache Spieldesign. Viele Spieler sind enttäuscht über den Zustand der Kampagne und der Charakterdesigns. Einige beschreiben die Kampagne als „seelenlos“ und Charaktermodelle als „unfertig“. Darüber hinaus sei die Story nicht spannend gestaltet und scheine sich mehr an jüngeren Gamern zu orientieren. Hinzu kommen technische Probleme wie häufige Abstürze während des Ladens von Karten, was den Spielspaß zusätzlich trübe.

Zum anderen stellen die allgemein verhassten Mikrotransaktionen einen großen Kritikpunkt in Stormgate dar. Verschiedene Community-Mitglieder beklagen sich darüber, dass trotz hoher Kickstarter-Unterstützung zusätzliche Inhalte direkt zu Beginn des Early Access hinter einer Paywall versteckt sind. Dies hat bei vielen Backern für Unmut gesorgt, die sich von Frost Giant Studios getäuscht fühlen.

Ein langer Weg vor Stormgate

Die aktuellen Statistiken der SteamDB zeigen, dass ein Interesse an Stormgate durchaus vorhanden ist. So haben sich bereits knapp 5.000 Personen gleichzeitig im Spiel befunden. Auf Twitch haben schon rund 56.000 Community-Mitglieder beim Zocken zugesehen.

Die negativen Rezensionen verdeutlichen allerdings, dass die Frost Giant noch einige Arbeit in den Titel stecken und sein derzeitiges Finanzierungsmodell bearbeiten muss, um das Potenzial des Spiels voll auszuschöpfen. Währenddessen versucht sich die deutsche Indie-Landschaft selbst am RTS-Genre. Lest hier mehr dazu.