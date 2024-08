Ubisoft steht kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Kapitels in der legendären Assassin’s Creed-Serie: Assassin’s Creed Shadows. Dieser Titel, der am 15. November 2024 erscheint, hat eine Entwicklungszeit von vier Jahren hinter sich, die ihn zum bisher am längsten entwickelten Spiel der Reihe macht. Zum Vergleich: Selbst das umfangreiche Assassin’s Creed Valhalla benötigte nur drei Jahre. Die Fans erwarten nun gespannt, ob sich diese ausgedehnte Entwicklungsphase in einem qualitativ hochwertigen Spielerlebnis widerspiegelt.

Ein kürzliches Interview mit Karl Onnée, dem leitenden Produzenten von Shadows und langjährigem Ubisoft-Mitarbeiter, gibt einige interessante Einblicke in die Produktionsphilosophie hinter dem Spiel. Laut Onnée stellt die Entwicklungszeit von vier Jahren einen idealen Rahmen dar, der es den Entwicklern ermöglicht, nicht nur das Spiel zu konzipieren und zu produzieren, sondern auch umfangreiches Feedback einzuholen und auf dieser Basis Anpassungen vorzunehmen. Dieser Prozess der Iteration ist essenziell, um das bestmögliche Spielerlebnis zu gewährleisten. Onnée betont, dass eine längere Entwicklungszeit zwar die Möglichkeit eröffnet, intensiver an den Details zu arbeiten, die Balance zwischen Zeit, Kosten und Qualität jedoch immer gewahrt bleiben muss.

Was die Zukunft der Assassin’s Creed-Reihe bereithält

Die Frage, die sich viele Fans nun stellen, lautet: Was bedeutet die Entwicklungszeit von vier Jahren für zukünftige Assassin’s Creed-Titel? Werden wir nun in regelmäßigen Abständen von vier Jahren mit neuen Spielen versorgt? Karl Onnée gibt darauf eine komplexe Antwort. Er erklärt, dass diese zeitliche Vorgabe durchaus sinnvoll ist, aber in der Realität eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt werden muss. Ubisoft hat sich darauf spezialisiert, die Entwicklung seiner großen Titel auf verschiedene Studios weltweit zu verteilen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, mehrere Spiele parallel zu entwickeln und die Qualität hochzuhalten, ohne die Produktionszeiten unnötig in die Länge zu ziehen.

Onnée hebt hervor, dass das richtige Timing für die Veröffentlichung eines neuen Spiels von vielen Variablen abhängt. Die Kapazitäten der verschiedenen Ubisoft-Studios, die spezifischen Anforderungen jedes neuen Titels und das Feedback der Spieler spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ob Ubisoft nach der Veröffentlichung von Shadows weiterhin im Vierjahrestakt neue Assassin’s Creed-Titel herausbringt, bleibt offen. Es ist jedoch klar, dass der Publisher weiterhin bestrebt ist, die Serie auf höchstem Niveau fortzusetzen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Die Fans können sich also auf zukünftige Abenteuer freuen, auch wenn der genaue Zeitpunkt noch im Dunkeln liegt.