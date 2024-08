Das kreative Indie-Game Tiny Glade von Pounce Light ist Teil des Wholesome Game Festival Line-Ups. Direkt zu Beginn des Events hat das Entwicklerstudio das Release-Datum des heiß erwarteten Spiels geteilt.

Wie wir bereits berichtet haben, ist Tiny Glade seit seiner Ankündigung einer der gefragtesten Titel auf Steam. Zur Zeit belegt das kreative Building-Game Platz 19 der am meisten gewishlisteten Titel auf Steam. Bedenkt man, dass hinter dem Entwicklerstudio Pounce Light lediglich zwei Personen stehen, ist dies eine mehr als beeindruckende Leistung.

Bereits zu Beginn der vergangenen Woche hatte Pounce Light angekündigt, dass es im Rahmen des Wholesome Game Festivals große Neuigkeiten zu teilen geben. Schon zum Beginn des Steam-Events am Donnerstag hat das Studio Wort gehalten.

So bestätigte das Team einerseits, dass wieder eine Demo von Tiny Glade verfügbar sei. Diese werde bis zum Release am 23. September erhältlich sein. Zum aktuellen Zeitpunkt ist lediglich eine Veröffentlichung auf Windows- und Linux-Geräten vorgesehen. Die neuste Demoversion ist verschiedenen neuen Features versehen. Dazu gehören kleine Vögel, Falltüren, die Freihand-Verschiebung von Wänden und farbige Laternen.

Über Tiny Glade

Tiny Glade ist in seinem Spielprinzip ein im Wald lebender Cousin des vor einigen Jahren erschienen City Builders Townscaper. In dem idyllischen Indie-Game findet ihr euch auf einer kleinen Waldlichtung wieder, in der ihr mit der Hilfe verschiedener Tools kleine Dioramen gestalten könnt. Baut kleine Landhäuser oder imposante Schlösser und verseht sie mit allerlei dekorativen Elementen, während kleine Schafe über eure Wiese laufen. Die flauschigen Vierbeiner könnt ihr sogar Streicheln, worauf sie ein lautes Mähen von sich geben. Ein Ziel, auf das hartgesottene Grinder hinarbeiten können, gibt es nicht.

Ob das kreative Setting von Tiny Glade auch euch gefällt, könnt ihr im Rahmen der aktuell laufenden Demo herausfinden. Währenddessen könnt ihr euch ebenfalls überlegen, wie viel euch das idyllische Spielvergnügen Wert ist. Einen Preis hat Pounce Light nämlich noch nicht bekannt gegeben. Weiteren Indie-Spaß findet ihr hier.