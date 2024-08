Während der Gamescom lüfteten Tarsier Studios und THQ Nordic das Geheimnis um ihr zuvor angeteastes Horrorspiel. Dieses nennt sich Reanimal undverspricht eine packende Mischung aus Spannung, Atmosphäre und kooperativem Gameplay. Schon der frisch veröffentlichte Trailer stellte unsere Nerven auf eine harte Probe.

In Reanimal schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Geschwisterpaares, das sich auf einer verzweifelten Suche nach ihren vermissten Freunden befindet. Der Weg führt sie durch eine albtraumhafte Welt, in der jede Ecke mit Gefahr und Schrecken gefüllt ist.

Hier müssen wir nicht nur starke Nerven beweisen, sondern auch zusammenarbeiten, um voranzukommen. Das ist sowohl im Couch-Coop als auch online möglich.

Reanimal: Eine Welt voller Geheimnisse und Monster

In der düsteren und schaurigen Welt von Reanimal warten auf uns viele zu entdeckende Geheimnisse. Diese können wir aufdecken, in dem wir zum Beispiel die zu bereisenden Orte genauer untersuchen. Decken wir die einzelnen Geschichten der Orte auf, setzen sich diese im weiteren Spielverlauf zu einem großen Bild zusammen. Dieses enthüllt schließlich die Wahrheit über das Schicksal unserer Protagonisten.

Auch wenn Reanimal ein neues Kapitel in der Geschichte von Tarsier Studios darstellt, lässt sich der unverwechselbare Stil aus den Little Nightmares-Titeln erkennen. Gleichzeitig hat das Team erneut seine Kreativität unter Beweis gestellt und eine Vielzahl neuer, grotesker Monster erschaffen. Wie Tarsier erklärt, handelt es sich bei jedem dieser Wesen um eine Manifestation der düsteren Vergangenheit unserer Protagonisten. So ist es nicht verwunderlich, dass bereits der erste Trailer uns wieder ein Gefühl von Hilflosigkeit und Beklommenheit bietet.

Quelle: THQ Nordic

Trotz der düsteren Atmosphäre betont Tarsier die Momente der Hoffnung in Reanimal. Die Suche nach den vermissten Freunden ist mehr als nur ein Akt des Überlebens; es ist ein Streben nach Erlösung und eine Flucht aus der Dunkelheit, die die Insel umhüllt. Durch die minimalistische wie interpretative Geschichte können wir als Spielende unsere eigenen Schlüsse ziehen und so tiefer in die Welt des Horrorgames eintauchen.

Endlich Aufklärung!

Im Vorfeld der offiziellen Ankündigung von Reanimal hat PlayStation bereits mit einem mysteriösen Teaser-Video für Aufsehen gesorgt. Das Video zeigte ein verstörendes Bild eines verletzten Schweins in einem düsteren Viehstall. Dieses Bild und die daraufhin entbrannten Spekulationen innerhalb der Community ließen viele Fans über mögliche Zusammenhänge spekulieren. Während einige auf ein Remaster von Bloodborne hofften, gab es auch Stimmen, die ein neues Little Nightmares-Spiel vermuteten. Letztlich klärt sich das Rätsel nun mit der Enthüllung von Reanimal, einem völlig neuen Horror-Erlebnis, das Tarsier Studios zusammen mit THQ Nordic entwickelt hat.

Quelle: THQ Nordic

Bezüglich eines Release-Datums halten sich THQ Nordic und Tarsier Studios zur Zeit noch bedeckt. Immerhin wissen wir schonmal, dass Reanimal für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll. Solltet ihr schon jetzt interessiert sein, könnt ihr das Game über die offizielle Website vorbestellen. Was die Opening Night Live und die Gamescom sonst zu bieten haben, erfahrt ihr in der folgenden Übersicht.