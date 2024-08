Zum Ende der Gaming-Messe ist es wieder Preisverleihungszeit! Die Gamescom Awards 2024 wurden verliehen! In 14 Kategorien zeichnete die Jury die besten Spiele der diesjährigen Gaming-Messe aus. Auch wenn nicht jedes Studio einen Preis mitnehmen kann, steht fest: Sowohl Gewinner als auch Nominierte demonstrieren die beeindruckende Vielfalt und Kreativität der aktuellen Spielelandschaft.

Die großen Abräumer: Little Nightmares III & Monster Hunter Wilds

Klare Gewinner der Gamescom Awards 2024 ist Monster Hunter Wilds von Capcom, das in vier Kategorien den Sieg nach Hause tragen kann. Dicht darauf folgt Little Nightmares III (Supermassive Games, Bandai Namco) mit drei Awards.

Capcoms Action-Adventure erhielt neben dem Globalen Preis für den Besten Trailer die Preise für Most Entertaining, Most Epic und Best Sony PlayStation Game. Im Gegensatz dazu sicherte sich das Horror-Game die Awards für Best Visuals, Best Audio und Best Microsoft Xbox Game.

Sowohl Monster Hunter Wilds als auch Little Nightmares III sollen 2025 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Darüber hinaus erscheint das Horror-Game von Supermassive auch für Nintendo Switch.

Weitere Gewinner der Gamescom Awards 2024

Zu den weiteren Gewinnern der Gamescom Awards 2024 gehört beispielsweise Frostpunk 2, das sich einen Preis für das beste Gameplay sichern konnte. Entwickler 11 bit studios veröffentlicht das Strategiespiel 20. September für den PC.

Weniger ernst geht es in der Kategorie Most Wholsome zu. Hier konnte das von Gentle Troll Entertainment entwickelte „Tavern Talk“ abstauben. Das fantasievolle Game ist am 20. Juli für den PC erschienen und konnte bisher die Community begeistern.

Mit dem Preis für Games of Impact kürte die Jury das von Inverge Studios entwickelte „Creatures of Ava“. Das Action Adventure ist seit dem 7. August für den PC verfügbar und hat bereits eine große Fangemeinde hinter sich versammeln können.

Ein weiterer Preisträger der Gamescom Awards 2024 ist das heiß erwartete „Kingdom Come: Deliverance II„. Warhorse Studios und Plaion konnten in der Kategorie Best PC Game den Preis ergattern. Das historische Adventure erscheint am 11. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Zu guter Letzt konnte „Genshin Impact“ als bestes Mobile-Game einen der Gamescom Awards 2024 abstauben. Das von HoYoverse entwickelte Game erhält demnächst eine neue Erweiterung.

Globale Awards

Mit den Globalen Awards ehrt die Jury die besten Aussteller der Gamescom 2024. So erhielt Monster Hunter Wilds den Preis für den besten Trailer, während Xbox mit dem Best of Show Floor nach Hause gehen darf. Der chinesische Gaming-Konzern Tencent erhielt den Sustainability Award.

Mit dem besonderen Heart of Gaming-Award ehrte die Jury in diesem Jahr die Spiele, die die Demokratie schützen. So heißt es in der Pressemitteilung:

„Der Preis würdigt den Trend, dass zivilgesellschaftliche Akteure, Gedenkstätten und politische Institutionen Computer- und Videospiele in verschiedenen Kontexten nutzen, um demokratische Werte zu vermitteln und zu schützen.“

Weitere Details zu den Gamescom Awards 2024 erhaltet ihr auf der offiziellen Website. Weitere Einblicke zur diesjährigen Gaming-Messe findet ihr in der folgenden Übersicht.