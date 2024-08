Die Indie Arena Booth auf der Gamescom 2024 ist einmal mehr das Herzstück für Liebhaber von Indie-Spielen. Als die größte gemeinsame Entwicklerplattform weltweit bietet sie eine beeindruckende Bühne für unabhängige Spieleentwickler, um ihre kreativen Werke zu präsentieren. Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hat sich die Indie Arena Booth zu einer besonderen Anlaufstelle auf der Gamescom entwickelt. In diesem Jahr nehmen 170 Studios aus 37 Ländern an dem Event teil.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Hieronymus: Ein Kunstwerk zum Spielen

Hieronymus ist ein faszinierendes Spiel, das sich durch seine künstlerische Vision auszeichnet. Inspiriert von den surrealen Werken des Künstlers Hieronymus Bosch, entführt das Spiel die Spieler in eine groteske und gleichzeitig wunderschöne Welt. Jeder Schritt fühlt sich an, als würde man durch ein lebendiges Gemälde wandeln. Entwickler Rhenus Vina Musica will durch seine visuellen und atmosphärischen Features überzeugen. Mehr Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite des Spiels Hieronymus.

Simpler Times: Entschleunigung in einer hektischen Welt

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Für alle, die dem Trubel des Alltags entfliehen möchten, bietet Simpler Times von Stoneskip genau das richtige Spielerlebnis. Dieses Spiel konzentriert sich auf ruhige, meditative Momente und lädt die Spieler dazu ein, in einer idyllischen Welt zur Ruhe zu kommen. Das Gameplay dreht sich um einfache Aufgaben und Erkundungen, die es dem Spieler ermöglichen, die Schönheit der einfachen Dinge zu schätzen. Der Titel ist perfekt für alle, die nach einer Pause vom hektischen Leben suchen. Mehr über Simpler Times gibt es auf Steam.

Tavern Keeper: Die Kunst des Gastgewerbes

Greenheart Games bringt mit Tavern Keeper ein Management-Spiel auf die Gamescom, das Fans von Wirtschaftssimulationen begeistern wird. In diesem charmanten Spiel übernehmen die Spieler die Rolle eines Wirts in einer Fantasy-Welt, wo sie ihre eigene Taverne führen und ausbauen müssen. Mit einer Mischung aus Humor, Strategie und liebenswürdigen Charakteren bietet Tavern Keeper eine fesselnde Spielerfahrung. Interessierte können mehr über das Spiel auf der offiziellen Webseite von Tavern Keeper erfahren.

Pioneers of Pagonia: Aufbruch in eine neue Welt

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Pioneers of Pagonia ist ein weiteres Highlight auf der Indie Arena Booth 2024. Dieses Aufbauspiel lädt die Spieler dazu ein, eine neue Welt zu erkunden und zu besiedeln. Die detailreiche Grafik und das tiefgründige Gameplay machen das Spiel zu einem Muss für Fans von Strategiespielen. Entwickler Volker Wertich, der Schöpfer der Siedler-Reihe, verspricht mit Pioneers of Pagonia ein Erlebnis, das sowohl nostalgische Gefühle weckt als auch neue Akzente setzt. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite des Spiels.

Yes, Your Grace: Snowfall – Ein Königreich im Winter

Das Strategie-Rollenspiel Yes, Your Grace von Brave at Night kehrt mit der Erweiterung Snowfall zurück. In dieser Fortsetzung übernehmen die Spieler erneut die Rolle eines Königs, der schwierige Entscheidungen treffen muss, um sein Königreich durch den harten Winter zu führen. Die einzigartige Mischung aus Strategie und erzählerischem Gameplay macht Yes, Your Grace: Snowfall zu einem fesselnden Erlebnis. Details und Vorbestellungen sind auf Steam verfügbar.

Winnie’s Hole: Ein Albtraum für die Mutigen

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Wer es düster mag, sollte einen Blick auf Winnie’s Hole von Twice Different werfen. Dieses Horror-Spiel bringt den Spielern den Schrecken näher wie kaum ein anderes. Die unheimliche Atmosphäre und die verstörende Story machen Winnie’s Hole zu einem intensiven Erlebnis, das unter die Haut geht. Für diejenigen, die sich trauen, gibt es mehr Informationen auf der offiziellen Webseite.

Moses & Plato – Last Train to Clawville: Ein noir-inspiriertes Abenteuer

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Moses & Plato: Last Train to Clawville von The Wild Gentlemen ist ein visuell beeindruckendes Spiel, das in einer noir-inspirierten Welt spielt. Mit seiner stilvollen Grafik und der packenden Geschichte zieht es die Spieler in eine düstere Welt voller Geheimnisse und Intrigen. Entwickelt von Moses Plato, ist dieser Titel ein Muss für Fans von narrativen Abenteuern. Weitere Details zum Game findet ihr auf der Steam-Seite.

Die Indie Arena Booth auf der diesjährigen Gamescom ist ein wahres Paradies für Indie-Fans und bietet eine Vielzahl von einzigartigen Spielen, die es zu entdecken gilt. Von ruhigen, meditativen Erlebnissen bis hin zu düsteren Horrorspielen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Solltet ihr es in diesem Jahr nicht auf die Gamescom schaffen, könnt ihr auf dem Steam-Event vorbei schauen und die Demos der Spiele ausprobieren. Auf der offiziellen Website findet ihr eine Auflistung alle Games und Entwicklerstudios.