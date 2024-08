Auf der diesjährigen Gamescom hat Behaviour Interactive neue Einblicke in The Casting of Frank Stone gewährt. Der neue Gameplay-Feature-Trailer stellt euch die wichtigsten Spielmechaniken vor, mit denen euer Horrorerlebnis wirklich filmreif wird. Außerdem könnt ihr ab sofort die Demo ausprobieren.

Im Mittelpunkt von The Casting of Frank Stone steht eine Gruppe von vier Freunden, die im Sommer 1980 ihren eigenen Horrorfilm drehen will. Was als kreatives Projekt beginnt, entwickelt sich jedoch schnell zu einem Albtraum. Denn die Dreharbeiten nehmen plötzlich eine unheimliche Wendung, in der unsere Protagonistengruppe mit übernatürlichem Horror konfrontiert wird.

Als Spielende übernehmen wir die Kontrolle über diese jungen Filmemacher und müssen Entscheidungen treffen, die über Leben und Tod entscheiden. Jeder Schritt, jede Entscheidung formt die düstere Erzählung, die sich wie ein Film entfaltet. Zum Glück haben wir das Drehbuch in der Hand und somit mehr Kontrolle über die Ereignisse.

So gehört zu einem der wesentlichen Features von The Casting of Frank Stone der sogenannte Schnittraum. Dieser ermöglicht es uns, Schlüsselszenen erneut zu erleben, neue Entscheidungen zu fällen und verpasste Sammelobjekte nachträglich zu finden. Allerdings ist dieses Feature nur verfügbar, wenn man die Deluxe Version käuflich erwirbt oder die Standard Version einmal durchgespielt hat.

Eine ähnliche Prämisse gilt für den Plünderer Instinkt, mit dem sich Kisten ausfindig machen lassen. Dieses Feature lässt sich allerdings nur verwenden, wenn ihr das Game vorbestellt oder es einmal durchspielt.

Wer sich in The Casting of Frank Stone wirklich gruseln möchte, kann die 8mm-Kamera verwenden, die im Spielverlauf gefunden werden kann. Wenn unsere Protagonistengruppe die Präsenz einer unsichtbaren Entität bemerkt, kann sie einen Blick durch diese Kamera und so eine direkte Konfrontation wagen. Schock-Momente sind garantiert!

Gemeinsam gegen Frank Stone

Natürlich kann man dem Horror von The Casting of Frank Stone allein entgegentreten. Wer sich dem Übel aber nicht allein stellen will, kann zwei Möglichkeiten nutzen.

So können einerseits Twitch-Streamer die Twitch-Integration nutzen, wodurch die Community über die kommenden Entscheidungen abstimmen kann. Außerdem erhalten Content-Creator nur limitierte Veto-Rechte, um die Entscheidungen der Community überschreiben zu können.

Andererseits könnt ihr den Couch-Coop nutzen und mit einer Gruppe von bis zu fünf Personen den Horror erleben. Zu Beginn des Spiels können sich alle Mitspielenden eine Figur aussuchen. Im weiteren Spielverlauf kommt es dann zu Perspektivwechseln, in denen ihr die Controller zur nächsten Person weiterreicht.

Demo ab sofort auf Steam verfügbar

Wer schon jetzt erste Schritte in The Casting of Frank Stone wagen möchte, kann ab sofort die Demo auf Steam ausprobieren. Diese Demo umfasst das Prolog-Kapitel des Spiels, den ihr bis zum Release beliebig oft durchspielen könnt.

Während einige Features der Vollversion in der Demo noch nicht enthalten sind, können die Spieler bereits einen Vorgeschmack auf die packenden Quick-Time-Events und die herausfordernden Rätsel des Spiels bekommen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Fortschritte und gesammelte Gegenstände nicht in die Vollversion übertragen werden.

The Casting of Frank Stone erscheint am 3. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Infos zu dem kommenden Horrorgame gibt es hier. Was es während der Gamescom noch zu erleben gab, könnt ihr der folgenden Übersicht herausfinden.