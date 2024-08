Gestern hielt Nintendo ein Double-Feature der Showcases ab und präsentierte in einer 40-minütigen Veranstaltung mehr als 40 Spiele. Wir geben euch eine Übersicht zu allen genannten Titeln und verraten euch, wann ihr diese eurer Bibliothek hinzufügen könnt.

Ab sofort für die Nintendo Switch verfügbar

In der gestrigen Indie World-Präsentation wurden gleich mehrere spannende Titel vorgestellt, die bereits ab sofort im Nintendo eShop verfügbar sind. Dazu gehört das rasante 2D-Jump-’n‘-Run Pizza Tower, in dem Peppino Spaghetti durch verrückte Level stürmt, um sein Restaurant vor dem Ruin zu bewahren. Auch Peglin, ein Roguelike-Rollenspiel, das von Pachinko inspiriert ist, sowie PICO PARK 2, die Fortsetzung des kooperativen Puzzle-Plattformers, sind ab sofort spielbar. Zudem wurde ein kostenloses Update für Balatro: Friends of Jimbo veröffentlicht, das neue, von bekannten Spielen inspirierte Karten bietet.

Im Nintendo Direct: Partner Showcase ging es ebenfalls direkt zur Sache: Goat Simulator 3 ist ab sofort im eShop erhältlich und bietet chaotischen Multiplayer-Spaß. Darüber hinaus ist die Castlevania Dominus Collection, die drei klassische Castlevania-Titel umfasst, ab heute verfügbar.

September 2024

Noch in diesem Monat können sich Nintendo-Fans auf weitere spannende Veröffentlichungen freuen. Am 12. September 2024 erscheint die MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics digital, gefolgt von der physischen Veröffentlichung am 22. November 2024. Am 17. September wird das charmante Action-Adventure Der kühne Knappe veröffentlicht, in dem Figuren eines Bilderbuchs zwischen 2D- und 3D-Welten umherspringen.

Darüber hinaus erscheint Worms Armageddon: Anniversary Edition, eine überarbeitete Version des Klassikers von 1999, erscheint am 26. September 2024. Am 24. September 2024 hüpft das originalgetreue Remake von Disney Epic Mickey: Rebrushed auf die Switch.

Oktober 2024

Der Oktober wird ebenfalls spannend, beginnend mit Yakuza Kiwami, das am 24. Oktober 2024 erstmals auf der Nintendo Switch erscheinen wird. Am 15. Oktober 2024 dürfen sich Fans auf Neva freuen, ein emotionales Action-Abenteuer, das eine berührende Geschichte erzählt. Zusätzlich wird am 11. Oktober 2024 das 3D-Action-Jump-’n‘-Run Europa veröffentlicht, dessen kostenlose Demo bereits jetzt im eShop verfügbar ist.

Für Freunde ungewöhnlicher Dating-Simulatoren erscheint am 24. Oktober 2024 Date Everything!, in dem Spielende mit über 100 verschiedenen Charakteren, darunter Haushaltsgegenstände und Konzepte, eine Beziehung eingehen können. Zudem startet am 4. Oktober 2024 SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel, das Patrick Star in den Mittelpunkt stellt.

Die neueste Ausgabe der beliebten Musikspiel-Reihe, Just Dance 2025 Edition, erscheint ebenfalls am 15. Oktober 2024 und sorgt für frische Moves und neue Songs.

November 2024

Im November geht es weiter mit dem MySims: Cozy Bundle, das am 19. November 2024 erscheint und zwei beliebte MySims-Spiele in einer Sammlung vereint. Am 14. November 2024 wird die DRAGON QUEST III HD-2D Remake veröffentlicht, eine optisch beeindruckende Neuinterpretation des klassischen Rollenspiels. Vorbestellungen für beide Titel sind ab sofort im Nintendo eShop möglich.

Zusätzlich erscheint im November 2024 die S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone Trilogy, eine ikonische Ego-Shooter-Sammlung, die das Erkunden, Kämpfen und Überleben in der Sperrzone von Tschernobyl ermöglicht.

Winter 2024

Am 5. Dezember 2024 können Nintendo-Fans in mit neuem Sportprogramm in die Weihnachtszeit starten. Dann erscheint Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer. Auch Wobbly Life soll im Dezember freuen. Zu dem Sandbox-Open-World-Game gibt es leider noch kein konkretes Release-Datum.

Ebenfalls ohne konkretes Release-Datum für den kommenden Winter sind die folgenden Nintendo-Titel:

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

Five Nights at Freddy’s: Security Breach – Ruin (gratic DLC)

(gratic DLC) LEGO HORIZON ADVENTURES

Tales of the Shire

FUNKO FUSION

Nintendo-Games im nächsten Jahr:

Im Januar 2025 dürfen sich Rollenspielfans auf Tales of Graces f Remastered freuen, das am 17. Januar 2025 auf die Nintendo Switch zurückkehrt. Dieser Klassiker der Rollenspielreihe bietet verbesserte Grafik und neue Features. Morsels, ein Top-Down-Action-Roguelike, in dem die Spielende in Gestalt einer Maus gegen böse Mächte kämpfen, wird ab Februar 2025 verfügbar sein. Ebenfalls im Februar 2025 erscheint Sid Meier’s Civilization VII, das den Spielern die Möglichkeit gibt, die Geschichte neu zu schreiben und architektonische Wunderwerke zu errichten.

Im März 2025 erscheint die Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars für die Nintendo Switch. Dabei handelt es sich um die überarbeiteten Versionen der legendären Rollenspiele. Diese bieten neben verbesserten Grafiken auch neue Features, die das Spielerlebnis bereichern.

Frühling 2025

Die folgenden Nintendo-Games erscheinen ohne konkretes Release-Datum im kommenden Frühling:

Sea of Stars – Throes of the Watchmaker DLC

Moth Kubit

Rune Factory: Guardians of Azuma

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land

Nintendo-Games ohne konkretes Datum

Für das Jahr 2024 wurden zudem einige spannende Titel angekündigt, die noch kein genaues Erscheinungsdatum haben. So feiert Tetris Forever das 40-jährige Jubiläum der Serie. Auch Star Overdrive, ein intergalaktisches Action-Abenteuer, wird 2025 erscheinen und die Spielende auf eine Reise voller Rätsel und Kämpfe schicken.

Shovel Knight: Shovel of Hope DX, eine überarbeitete Version des klassischen Action-Adventures, wird ebenfalls 2025 erscheinen. Die Capcom Fighting Collection 2, die acht Prügelspiel-Klassiker umfasst, wird ebenfalls im Jahr 2025 veröffentlicht.

Abseits von Nintendo noch auf der Suche nach kommenden Titeln? Dann schaut doch in unserer Übersicht zur diesjährigen Gamescom vorbei.