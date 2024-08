Star Wars: Outlaws ist am 27. August in den Early Access gestartet. Auf der PlayStation 5 sorgt das Abenteuer allerdings nicht für galaktische Begeisterung. Stattdessen finden sich die Spielenden einem Game-Breaking Bug ausgesetzt. Ubisoft hat zwar in Form eines Updates Abhilfe geschaffen, doch zahlen Spielende dafür einen hohen Preis. Sie müssen ihren Fortschritt löschen und einen neuen Spielstand beginnen.

Eigentlich startet Star Wars Outlaws erst am morgigen 30. August in den Release. Wer allerdings die Gold-(109,99 Euro) oder Ultimate Edition (129,99 Euro) vorbestellt hat, kann bereits seit dem 27. August zocken. Wirklich in das Space-Vergnügen sind PlayStation-Gamer aufgrund massiver Bugs allerdings nicht gekommen. Konkret sorgen diese Bugs dafür, dass Spielende nach bestimmten Missionen, wie beispielsweise der „False Flag“-Mission, im Weltraum feststecken. Sie sind danach nicht mehr in der Lage, auf Planeten zu landen, was das Weiterkommen im Spiel unmöglich macht. Besonders problematisch wirkt die Situation, wenn man den massiven Marketing-Aufwand von Ubisoft betrachtet.

Nachdem sich die Community lautstark beschwert hatte, veröffentlichte Ubisoft gestern das Update 1.000.002. Dieser Patch solle zwar die aufkommenden Bugs von Star Wars Outlaws beheben. Doch damit der Patch seine Wirkung vollständig entfalten könne, müsste der aktuelle Spielstand gelöscht und ein neuer begonnen werden. Als Entschädigung hat Ubisoft den betroffenen Spielern einen „Trailblazer“-Schmuckgegenstand sowie 100 Ubisoft Connect Units angeboten, die für In-Game-Belohnungen genutzt werden können.

Ein schwacher Trost für verpatzten Early Access

Die Reaktionen der Community fallen entsprechend verärgert aus. Schließlich habe man bewusst die teuren Editionen erworben, um vor dem Release in Star Wars Outlaws starten zu können. Nun müssen sie ihre bisher erreichten Fortschritte aufgeben, weil Ubisoft seinen Titel nicht vollständig geprüft habe. Auf Reddit bezeichnen viele Community-Mitglieder diese Gamer als „negativ bezahlte Betatester„.

Damit einhergehend betont ein Reddit-User, dass man sich nicht mehr auf die Goldene Regel „Nicht vorbestellen“ halten könne. Vielmehr müsse man nun mit dem Kauf eines Spiels nun warten, bis die größten Bugs gefixt seien. Viele Kommentatoren teilen diese Ansicht und drücken den mangelnden Respekt der Unternehmen gegenüber ihrer kaufenden Kundschaft aus.

Bewertungen auf Metacritic zu Star Wars Outlaws

Ein Blick auf die Bewertungen auf Metacritic zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Während einige Rezensionen die fesselnde Story, die atmosphärische Darstellung der Star Wars-Welt und die beeindruckende Grafik loben, gibt es auch viele kritische Stimmen. Diese bemängeln vor allem die technischen Probleme und die unausgereiften Stealth-Mechaniken des Spiels. Positiv hervorgehoben werden die gelungenen Charaktere und das spannende Open-World-Design, doch die technischen Schwierigkeiten, insbesondere auf der PS5, trüben das Spielerlebnis für viele.

