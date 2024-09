Sony hat überraschend beschlossen, den Verkauf des Helden-Shooters Concord nur kurz nach dessen Veröffentlichung einzustellen. Diese Entscheidung trifft viele unvorbereitet, da das Spiel erst vor kurzem auf den Markt kam. Die Server sollen bereits am 6. September 2024 offline gehen. Käufer, die das Spiel bereits erworben haben, fragen sich nun, was dieser plötzliche Schritt für sie bedeutet. Sony hat jedoch versichert, dass alle betroffenen Spieler eine Rückerstattung erhalten werden, was zumindest für einige Erleichterung sorgt. Dieser Schritt unterstreicht die Herausforderungen, vor denen selbst große Entwickler und Publisher stehen, wenn ein Spiel nicht den erhofften Erfolg erzielt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Entscheidung, Concord aus dem Verkauf zu nehmen und die Server abzuschalten, zeigt die ernste Lage, in der sich das Projekt befindet. Game Director Ryan Ellis erklärte in einem Beitrag im PlayStation Blog, dass zwar bestimmte Aspekte des Spiels bei den Spielern gut ankamen, andere jedoch nicht den gewünschten Anklang fanden. Diese Erkenntnisse führten dazu, dass die Entwickler beschlossen, das Spiel vorerst aus dem Markt zu ziehen, um sich gründlich mit den nächsten Schritten auseinanderzusetzen. Ziel ist es, neue Wege zu finden, um die Spieler zukünftig besser anzusprechen und das Potenzial des Spiels neu zu nutzen.

Die ungewisse Zukunft von Concord und seinen Spielern

Während die Rückerstattungen den Spielern eine gewisse Entlastung bieten, bleiben viele Fragen zur Zukunft von Concord offen. Es ist unklar, welche Pläne Sony und die Firewalk Studios für das Spiel haben und ob es in irgendeiner Form eine Wiederauferstehung geben könnte. Ryan Ellis betonte, dass die Entwickler Zeit benötigen, um den besten Weg für Concord zu finden, was möglicherweise eine umfassende Überarbeitung des Spiels zur Folge haben könnte. Spieler, die die Stärken des Spiels erkannt haben, werden gespannt darauf warten, welche Entwicklungen in Zukunft angekündigt werden und ob Concord eine zweite Chance erhält.

Für die Spieler, die Concord bereits gekauft haben, ist die Situation besonders enttäuschend. Sony hat zwar zugesichert, dass Rückerstattungen erfolgen, doch dieser Prozess kann bis zu 60 Tage dauern. Rückzahlungen über Plattformen wie Steam und den Epic Games Store sollen besonders zügig abgewickelt werden, während Käufer physischer Versionen sich an ihre Händler wenden müssen. Die Entwickler versprechen, die Spieler über alle zukünftigen Schritte auf dem Laufenden zu halten, doch bleibt ungewiss, ob Concord jemals wieder in einer neuen Form auf den Markt zurückkehren wird.

Dieses abrupte Ende hinterlässt bei Spielern und Entwicklern gleichermaßen ein Gefühl der Ungewissheit und Enttäuschung. Concord war ein ambitioniertes Projekt, das trotz seiner Schwächen eine engagierte Fangemeinde aufgebaut hat. Ob dieses Kapitel endgültig geschlossen ist oder ob das Spiel eine zweite Chance bekommt, bleibt abzuwarten. Bis dahin müssen die Fans in der Concord-Galaxie geduldig auf neue Entwicklungen hoffen.