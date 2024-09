Am Wochenende hatte Warner Bros. zum diesjährigen Back to Hogwarts Event eingeladen Während des gleichnamigen Showcase hat Warner Bros. Games neue Inhalte zu Harry Potter: Quidditch Champions enthüllt. Außerdem kündigte das Unternehmen die LEGO Harry Potter Collection für moderne Plattformen an.

Am 1. September hat in Hamburg das Back to Hogwarts-Event erstmals in Deutschland stattgefunden. Laut offiziellen Angaben haben über 8.000 Fans an dem Event teilgenommen. Ein besonderes Highlight des Events war der Auftritt des Filmstars Evanna Lynch, der für große Begeisterung innerhalb der Community sorgte.

Neben dem Programm auf der Bühne gab es auch Einblicke für die heimischen Bildschirme. So enthüllte Warner Bros. Games einen neuen Trailer zu Harry Potter: Quidditch Champions sowie einen Quick-Guide, der alles wichtige über den magischen Sport verrät.

Der neu veröffentlichte Trailer bietet einen ersten Blick auf die rasante Flug-Action und stellt bekannte Charaktere aus der Welt der Zauberei vor, darunter auch Draco Malfoy. Dieses Spiel verspricht, die Faszination für Quidditch auf eine völlig neue Ebene zu heben und sowohl Solo- als auch Mehrspieler-Modi anzubieten, die es den Spielern ermöglichen, ihre Fähigkeiten als Jäger, Hüter, Treiber oder Sucher unter Beweis zu stellen.

Besonders spannend ist die Möglichkeit, in ikonischen Schauplätzen wie dem Fuchsbau der Weasleys oder bei der Quidditch-Weltmeisterschaft anzutreten. Harry Potter: Quidditch Champions erscheint am heutigen 3. September als digitale Standard- und Deluxe-Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Eine physische Deluxe Edition folgt im November. Auch die Nintendo Switch wird pünktlich zur Weihnachtssaison bedient.

Die LEGO Harry Potter Collection kehrt zurück

Neben den Neuigkeiten rund um Harry Potter: Quidditch Champions sorgte die Ankündigung der LEGO Harry Potter Collection ebenfalls für Begeisterung. Diese remasterte Sammlung, die am 8. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint, vereint die Spiele LEGO Harry Potter: Jahre 1-4 und Jahre 5-7 in einem Paket. Sie erscheint bereits am 8. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Mit überarbeiteter Grafik und verbesserten Gameplay-Elementen wie 60 FPS und nativer 4K-Auflösung lädt das Spiel zu einer erneuten, humorvollen Erkundung von Hogwarts ein.

Die LEGO Harry Potter Collection bietet außerdem zwei zuvor veröffentlichte DLCs, die zusätzliche Charaktere und Zaubersprüche beinhalten. Fans der Serie können sich auf bekannte Szenen aus den Harry Potter-Filmen freuen, die in die typische LEGO-Ästhetik übertragen wurden, und so die Abenteuer von Harry, Ron und Hermine in einer neuen, lebendigeren Form erleben.

