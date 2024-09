Gestern haben Supermassive Games und Behaviour Interactive das Kooperationsprojekt The Casting of Frank Stone veröffentlicht. Das Spin-off zum beliebten Horrormultiplayer Dead by Daylight bringt leider nur gemischte Rezensionen hervor. Das Spiel sollte Horror-Fans mit seiner cineastischen Erzählweise und interaktiven Gameplay fesseln. Doch trotz der spannenden Prämisse hinterlässt es einen geteilten Eindruck.

Kritische Stimmen bemängeln vor allem das Gameplay und die Charakterentwicklung. The Casting of Frank Stone wurde oft mit früheren Titeln von Supermassive Games wie Until Dawn verglichen, doch der interaktive Horrorfilm schneidet im direkten Vergleich deutlich schlechter ab. Laut einer Rezension von IGN wirke das Gameplay veraltet, die Quicktime-Events seien repetitiv und die Charaktere oberflächlich gestaltet. Einem Großteil des Casts fehle es an Tiefe, was es schwierig mache, echte Bindungen zu den Figuren aufzubauen. Trotz der interessanten Ausgangslage bleibt der Horror meist auf der Strecke, da die Schreckmomente oft vorhersehbar sind. Positiv hervorgehoben wurde allerdings das Setting, das düstere und atmosphärische Umgebungen bietet, sowie die Möglichkeit, durch Entscheidungen den Verlauf der Geschichte zu beeinflussen.

Spielfeatures bieten interessante Ansätze

Trotz der Kritik bietet The Casting of Frank Stone einige innovative Spielfeatures. Besonders hervorzuheben ist die Schnittraum-Etage, mit der Spielende nach dem ersten Durchlauf wichtige Entscheidungspunkte erneut aufrufen können, um alternative Handlungsstränge zu erkunden. Ein weiteres Highlight ist die Integration für Twitch, bei der Streamer ihre Community über den Ausgang bestimmter Entscheidungen abstimmen lassen können.

Das Spiel bietet zudem einen Couch-Koop-Modus für bis zu fünf Spielende, der es Gruppen ermöglicht, gemeinsam das Schicksal der Charaktere zu beeinflussen. Zu guter Letzt sei noch die 8-mm-Kamera zu erwähnen, mit der Spielende verborgene Schrecken enthüllen können. Weitere Details zu de Gameplay-Features findet ihr hier.

Entlassungen bei Ballistic Moon

Während The Casting of Frank Stone zum Launch mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, gab es auch schlechte Nachrichten aus dem Entwicklerstudio Ballistic Moon. Das Studio steht in enger Verbindung zu Supermassive Games steht. Nach einigen Berichten wurden erhebliche Entlassungen im Studio bestätigt, was auf die finanziellen Herausforderungen in der Spieleindustrie zurückzuführen ist. Die Entlassungen erfolgen nach der Fertigstellung der Until Dawn-Neuauflage. Diese ist für Oktober 2024 angekündigt worden. Trotz dieser Schwierigkeiten plant das Studio, nach neuen Partnerschaften zu suchen, um seine Zukunft zu sichern.

Alles in allem zeigt sich, dass The Casting of Frank Stone zwar ambitionierte Ansätze bietet, aber sowohl von den technischen Problemen als auch von inhaltlichen Schwächen überschattet wird. Wie sich der Titel in den kommenden Wochen entwickelt, bleibt abzuwarten. Weitere Infos zu dem Titel findet ihr in der folgenden Übersicht.