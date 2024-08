Die Freude unter den Fans des Horror-Adventures „Until Dawn“ ist groß, denn der Veröffentlichungstermin für das Remake des Spiels steht nun fest. Ab dem 4. Oktober dürfen sich sowohl PlayStation 5– als auch PC-Spieler erneut in den Albtraum stürzen, der bereits 2015 für Furore sorgte. Während die Ankündigung viele Gamer begeistert, gibt es jedoch auch eine dunkle Seite: Der vermutete Preis des Remakes sorgt für Unbehagen.

Laut Berichten eines bekannten Leakers, der bereits in der Vergangenheit durch präzise Vorhersagen aufgefallen ist, soll das Remake von „Until Dawn“ zum Vollpreis von 69,99 Euro angeboten werden. Diese Preisgestaltung sorgt insbesondere bei den langjährigen Fans für hitzige Diskussionen, da das Spiel inhaltlich kaum Neuerungen bieten dürfte. Viele erinnern sich noch gut an das Original und fragen sich, ob das Remake diesen hohen Preis wirklich rechtfertigt.

Preisgestaltung unter der Lupe: Ist der hohe Preis gerechtfertigt?

Die Entscheidung, das „Until Dawn“-Remake zum nahezu vollen Preis anzubieten, trifft auf viel Kritik. Zum Vergleich: Das Remaster von „The Last of Us Part 2“ wurde kürzlich für deutlich günstigere 49,99 Euro veröffentlicht. Diese deutliche Preisdifferenz lässt viele Spieler an Sonys Strategie zweifeln. Besonders enttäuschend ist die fehlende Möglichkeit, ein kostengünstiges Upgrade für Besitzer des Originals zu erwerben, eine Praxis, die bei anderen Remakes oft Anwendung fand.

Die Reaktionen in den sozialen Medien sind gemischt. Einige Fans überlegen, ob sie auf das günstigere PS4-Original zurückgreifen sollen, statt für das Remake so tief in die Tasche zu greifen. Die Diskussionen drehen sich darum, ob es sich bei der Preisgestaltung lediglich um das Ausschlachten von Nostalgie handelt. Das Remake von „Until Dawn“ wird somit bereits vor seiner Veröffentlichung zu einem kontroversen Thema, das die Vorfreude auf den Horrortrip sowohl anheizt als auch trübt.

In den kommenden Wochen bleibt abzuwarten, ob Sony auf die Kritik eingeht und möglicherweise Anpassungen vornimmt. Bis dahin bleibt den Spielern die Entscheidung, ob sie bereit sind, für ein vertrautes Spiel so viel Geld auszugeben. Ungeachtet dessen bleibt die Spannung auf die düstere Atmosphäre des Remakes ungebrochen.