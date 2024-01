In wenigen Tagen erscheint The Last of Us Part II Remastered. Im Zuge der nahenden Veröffentlichung hat Naughty Dog am Wochenende die neuen Trophäen des Spiels enthüllt.

Als man The Last of Us Part II Remastered angekündigt hatte, waren viele Fans über die Ankündigung entrüstet. Schließlich ist das Game erst vor 4 Jahren erschienen und benötigt dementsprechend eigentlich keine Remaster-Edition.

Über die anfängliche Skepsis haben sich nun versöhnliche Stimmen gemischt und viele Fans scheinen sich auf die Veröffentlichung zu freuen. Schließlich hat das Remaster auch einige neue Gameplay-Mechaniken zu bieten, wie der Roguelite-Modus No Return und ein Modus für freies Gitarrenspiel.

Wer auf Achievement-Jagd aus ist, kann sich ebenfalls auf eine neue Herausforderung freuen. Denn wie Entwickler Naughty Dog am Wochenende enthüllt hat, wird es auch neue Trophäen geben. Einige davon nehmen auch Bezug auf No Return, doch werden diese nicht für die Platin-Trophäe für The Last of Us Part II Remastered benötigt. Hier findet ihr die Übersicht zu allen Trophäen.

Leaks & Serieninfos zu The Last of Us

Neben dieser Enthüllungen wurden auf Reddit auch einige Screenshots zu The Last of Us Part II Remastered geleaket. Diese stammen von dem neuen Modus No Return und zeigen die verschiedenen Skins einiger spielbarer Charaktere. Ihr könnt sie euch hier ansehen. Auf dem Profil es Reddit-Users findet ihr ebenfalls geleaktes Gameplay und weitere Screenshots. Noch mehr zu dem Remaster gibt es hier.

Darüber hinaus ist in der vergangenen Woche bestätigt worden, dass die HBO Serienadaption endlich ihre Abby gefunden hat. Damit wurden die im letzten Jahr aufgekommenen Gerüchte bestätigt.

The Last of Us Part II erscheint am 19. Januar exklusiv für die PlayStation 5.