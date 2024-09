Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Frostpunk 2 rückt das Sequel des beliebten City-Builder-Survival-Spiels von 11 bit studios ins Rampenlicht. In der finalen Episode der City Unbound-Entwickler-Tagebuchreihe wurden die letzten Details und neuen Features des Spiels zusammengefasst. Das polnische Entwicklerteam hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Gameplay auf allen Ebenen zu verbessern und gleichzeitig die Kernmechaniken zu bewahren, die den Vorgänger so erfolgreich gemacht haben.

Die Entwickler von 11 bit studios betonen die Umsetzung des Community-Feedbacks zur Optimierung von Frostpunk 2. Dazu gehören neue Features wie die überarbeiteten Distrikte und verbesserte Menüs für die Stadtverwaltung. Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, das tägliche Leben in New London durch „Zoom Stories“ näher zu betrachten.

Zu den größten Updates in Frostpunk 2 betrifft das City-Building. Anstelle von Einzelgebäuden verwalten Spieler nun ganze Distrikte, die strategische Vorteile bieten und tiefere Planung erfordern. Hinzu kommen die von unterschiedlichen Fraktionen erzeugten, politischen Spannungen innerhalb der Distrikte. Diese erfordern von uns, dass wir unsere Stadt nicht nur wirtschaftlich sondern auch ideologisch lenken.

Hierfür ist der Ratssaal eingeführt worden. Er bringt ein neues Entscheidungssystem, wodurch langfristige und komplexere Folgen für die Stadt entstehen können.

Expansion in die Frostlande und Kolonien

Ein besonderes Highlight in der finalen Episode der City Unbound-Serie ist die Einführung von Kolonien. Jetzt können wir Außenposten in den Frostlanden gründen, die über Zugstrecken mit der Stadt und untereinander verbunden sind.

Diese Kolonien spielen eine entscheidende Rolle für die Ressourcenversorgung von New London und können sich auf Bereiche wie Nahrungsmittelproduktion oder Rohstoffabbau spezialisieren. Die Verwaltung dieser Kolonien ist jedoch eine Herausforderung. Wer das Risiko wagt, kann das Überleben der Menschheit in der post-apokalyptischen Welt von Frostpunk 2 gefährden.

Story und Release von Frostpunk 2

Die Handlung von Frostpunk 2 setzt 30 Jahre nach den Ereignissen des Originals an. Die Menschheit kämpft weiterhin gegen den endlosen Winter und New London sucht nach einem neuen Anführer, um die Stadt in eine unsichere Zukunft zu führen. Ab dem 20. September wird Frostpunk 2 für PC erhältlich sein, der Konsolen-Release erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die Digital Deluxe Edition ermöglicht zudem einen 72-Stunden-Vorabzugang ab dem 17. September. Außerdem bietet sie exklusive Inhalte, darunter drei DLCs, deren Release in der weiteren Zukunft erfolgen soll.

Weitere Einblicke zu Frostpunk 2 findet ihr in der folgenden Übersicht.