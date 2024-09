Kurz vor Release des kommenden MMOs hält Amazon auf Twitch ein Live-Event zu Throne & Liberty ab. Während des zweitägigen Event könnt ihr neue Einblicke in das Game erhalten und verschiedene Belohnungen abstauben. Wir gehen auf die Details von „Siege the Day“ ein.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Amazon Games

Um den anstehenden Release von Throne & Liberty zu zelebrieren, findet am 24. und 25. September auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Amazon Games das „Siege the Day“-Event statt. Während der Livestreams taucht ihr zusammen mit Content Creatorn aus Nordamerika und Europa in die magische Welt des MMOs ein. Konkret beginnt das Event am 24. September um 23:00 Uhr mit dem Wettbewerb für Nordamerika. Am 25. September um 19:00 Uhr treten dann die europäischen Creators gegeneinander an.

So erhaltet ihr Einblicke in 3v3-Arenen, Eroberungsschlachten und Burgbelagerungen. Neben den intensiven Kämpfen erwarten euch exklusive in-Game-Beute sowie Twitch Drops. Dazu gehören der exklusive Titel „Siege the Day“, das Reittier „Großzahn-Traumbutz“ und die Verwandlung „Himmelblauer Cygnus“. Damit ihr diese Belohnungen erhaltet, müsst ihr euer Steam-Konto mit Twitch verbinden.

Gameplay-Einblicke im Überblick

Wie oben bereits erwähnt, werdet ihr während des „Siege the Day“-Events drei Gameplay-Elemente von Throne & Liberty kennenlernen. Hier eine Übersicht zu Burgbelagerung, Eroberungsschlachten und 3v3-Arenakämpfen.

Burgbelagerung: Die Gilden kämpfen um die Kontrolle über die Burg Felswacht. Ob durch rohe Gewalt, geschickte Infiltration oder opportunistische Taktiken – am Ende kann nur eine Gilde den Thron erobern. Der 45-minütige Kampf fordert von den Spielern strategisches Geschick und schnelle Reflexe.

Eroberungsschlachten: Am ersten Tag dreht sich alles um den Segensstein. Gilden, die diesen Stein einnehmen und halten, erhalten wertvolle Belohnungen wie Erfahrungspunkte und Item-Drops. Der zweite Tag steht im Zeichen des Zerwürfnissteins. Gilden müssen in einem markierten Gebiet die Kontrolle übernehmen und spezielle Bosskämpfe und Werte-Buffs freischalten.

3v3-Arenakämpfe: In kurzen, aber intensiven 5-Minuten-Schlachten sammeln die Teams Punkte durch Eliminierungen, Überleben und das Sammeln spezieller Kugeln. Wer zuerst 200 Punkte erreicht, gewinnt.

Das „Siege the Day“ Event bietet nicht nur actionreiche Schlachten, sondern auch tiefe Einblicke in die Welt von Throne & Liberty. Wer also an den kommenden MMO interessiert ist, sollte das Event Ende September wahrnehmen. Weitere Infos zu dem Game erhaltet ihr in der folgenden Meldung. Noch mehr zu Amazons Gaming-Plänen findet ihr hier.

Am 1. Oktober erscheint der Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.