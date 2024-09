In knapp zwei Monaten erscheint Assassin’s Creed Shadows für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Damit ist er der erste Teil der beliebten Reihe, der ausschließlich für die Current-Gen-Konsolen und leistungsstarke PCs erscheinen wird. Zusammen mit dem Release des World-Trailers nutzt das Entwicklerstudio Ubisoft Quebec die Möglichkeit, um über die Technologie des Spiels zu sprechen.

Der Fokus auf modernste Technik soll Assassin’s Creed Shadows zu einem visuellen Highlight machen. Dank Ray-Tracing-Global-Illumination wirkt die Spielwelt dynamischer als je zuvor. Dieses Verfahren erzeugt realistischere Schatten und Reflexionen in Echtzeit. Dadurch passen sich Lichtquellen der Umgebung an, sobald wir beispielsweise Türen aufbrechen, Zäune zerstören oder durch Bambuswälder schleichen.

Eine weitere technische Revolution in Assassin’s Creed Shadows stellt die Verwendung von Mikropolygontechnologie dar. Diese Technologie optimiert die Darstellung weit entfernter Objekte, ohne die Grafikqualität zu beeinträchtigen oder die GPU zu überlasten. So bleibt die Spielwelt auch aus großer Entfernung beeindruckend detailliert, während nahe Objekte noch schärfer und realistischer wirken.

Ein dynamisches Spielerlebnis dank interaktiver Umgebung

Nicht nur optisch hebt sich Assassin’s Creed Shadows von seinen Vorgängern ab, auch das Gameplay profitiert von der neuen Technik. Erstmals in der Geschichte der Reihe gibt es wechselnde Jahreszeiten und dynamisches Wetter. Beide Effekte werden direkte Auswirkungen auf die Missionen haben. So kann eine verschneite Winterlandschaft völlig andere taktische Möglichkeiten bieten als eine regnerische Frühlingsnacht. Spieler müssen ihre Strategien flexibel anpassen, etwa wenn ein gefrorener See die Fluchtwege verändert oder Regen das Geräusch ihrer Schritte dämpft. Gerade Fans des sehnlichst vermissten Stealth-Gameplays können sich auf diese Details freuen.

Thierry Dansereau, der Art Director des Spiels, betonte, dass das Team von Anfang an darauf aus war, nicht nur eine beeindruckend aussehende Welt zu schaffen. Die Spielumgebung solle auch das Gameplay tiefgreifend beeinflussen. Durch die hohe Interaktivität der Umgebung entsteht ein dynamisches Gameplay, das von den Wetter- und Jahreszeitenwechseln geprägt wird.

Schauplatz und Protagonisten: Ein neues Kapitel in der Assassin’s Creed-Saga

Assassin’s Creed Shadows spielt im feudalen Japan, einem Setting, das von Fans schon lange erwartet wurde. Die Handlung bietet zwei völlig unterschiedliche Protagonisten, die jeweils eigene Geschichten und Spielweisen mitbringen. Dieser Mix aus frischen Charakteren, historischer Kulisse und neuartigem Gameplay will der Community ein frisches Erlebnis im lang ersehnten Japan-Setting geben.

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 15. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wer nicht die Ultimate Edition vorbestellt oder mit einem Ubisoft+ Premium Abonnement zockt, kann bereits drei Tage früher (am 12. November) loslegen. Weitere Infos zu dem Adventure findet ihr in der folgenden Übersicht.