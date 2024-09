Wenn Fans des deutschen Rollenspiel-Klassikers Gothic an ihre ersten Abenteuer im Minental zurückdenken, schwingt oft eine ganz besondere musikalische Erinnerung mit. In Extremo, die legendäre Mittelalter-Rockband, hinterließ im Jahr 2001 mit ihrem Auftritt im Spiel einen bleibenden Eindruck. Inmitten des Alten Lagers, begleitet von Feuerschluckern und Tänzern, spielte die Band ihren Song Herr Mannelig und verlieh dem düsteren Setting eine einzigartige Atmosphäre. Diese Verbindung zwischen Spielwelt und Musik hat sich tief ins kollektive Gedächtnis der Community eingebrannt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Fast zwei Jahrzehnte später steht das Gothic Remake in den Startlöchern. Fans sind begeistert von der Aussicht auf moderne Grafik und die Rückkehr des ikonischen namenlosen Helden. Doch eine Frage drängt sich auf: Wird In Extremo wieder dabei sein? Diese Frage treibt die Fangemeinde um, und so startete am 9. September 2024 eine Petition, um die Band erneut ins Spiel zu bringen. Mittlerweile stehen fast 5.000 Unterschriften hinter dieser Forderung. Die Botschaft ist klar: Für viele gehört In Extremo zu Gothic wie das alte Lager selbst.

Die Petition: Ein Zeichen ungebrochener Leidenschaft

Die Petition auf change.org hat in kürzester Zeit Tausende Unterstützer mobilisiert, was zeigt, wie tief die Liebe der Fans zu diesem besonderen Moment im Spiel reicht. Der Einsatz eines Mitglieds von Rocket Beans TV hat der Kampagne zusätzlichen Schwung verliehen, und die Kommentare unterstreichen die Bedeutung des Bandsoundtracks für die Spieler. „Gothic ohne In Extremo ist wie Apfelstrudel ohne Schlagsahne“ – so beschreibt es ein Fan auf treffende und humorvolle Weise.

Hinter diesem nostalgischen Wunsch steht jedoch mehr als nur der Wunsch nach einem Wiedersehen mit einer vertrauten Band. Für viele Fans symbolisiert der Auftritt von In Extremo die besondere Verbindung von Musik, Erzählung und Gameplay, die Gothic auszeichnete. Dieser Moment schuf eine tiefe Immersion, die das Spielerlebnis prägte. Jetzt hoffen die Fans, dass die Entwickler des Remakes, Alkimia Interactive und THQ Nordic, dieses besondere Element bewahren und den ikonischen Auftritt von In Extremo erneut ins Spiel integrieren.