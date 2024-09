Fans von PowerWash Simulator können sich auf eine besondere Überraschung freuen! FuturLab und Square Enix Collective haben das Release-Datum für das Shrek Special Pack angekündigt. Mitte Oktober startet das abgedrehte Märchen-Adventure für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch. Dieses neue Add-on bringt die ikonische Welt von Shrek in den beliebten Reinigungs-Simulator und bietet jede Menge Herausforderungen in typischer Shrek-Manier.

Die Locations des Shrek Special Pack

Im Shrek Special Pack finden sich Fans des PowerWash Simulator in einer neuen Umgebung wieder: der Welt von Schreck. Die Aufgabe bleibt allerdings dieselbe: Schmutz von verschiedenen Schauplätzen zu entfernen.

So ist beispielsweise Shreks Sumpf mit funkelndem Glitzer bedeckt und es liegt an uns, die sumpfige Pracht wiederherzustellen. Hierbei beeindruckt besonders die Detailgenauigkeit, die nicht nur die Außenbereiche, sondern auch das Innere von Shreks Haus realistisch darstellt. Fans der Filme können hier auf ihre Kosten kommen.

Shreks Sumpf Duloc

In Duloc wartet die mittelalterliche Stadt darauf, von Schmutz befreit zu werden. Spieler entdecken dabei künstlerische Werke, die von frustrierten Rittern hinterlassen wurden. Auch die Zaubertrankfabrik der Fee, bekannt aus Shrek 2, stellt eine weitere Herausforderung dar. Diese ikonische Fabrik wurde originalgetreu nachgebildet, inklusive funktionierender Maschinen, die durch die Reinigung wieder reibungslos laufen sollen.

Drachenhöhle Hänsels Flitterwochen-Versteck

Ein weiteres Ziel des Shrek Special Pack ist die Drachenhöhle, deren einst funkelnder Schatz seinen Glanz verloren hat. Neben dem Reinigen von Gold und Edelsteinen offenbaren sich uns einige versteckte Details aus der Shrek-Welt. Schließlich erwartet das Lebkuchenhaus aus Hänsels Flitterwochen-Versteck dringend eine gründliche Säuberung, um die ursprüngliche Süßigkeitenpracht dieses zauberhaften Orts wiederherzustellen.

Kooperative Abenteuer im Märchenland

Wie gewohnt können Spieler in PowerWash Simulator nicht nur alleine, sondern auch im Koop-Modus mit bis zu sechs Personen spielen. Dabei kann man bekannte Charaktere aus der Shrek-Reihe treffen, während man gemeinsam die Märchenwelt wieder auf Vordermann bringt.

PowerWash Simulator: Entspannung pur

Der PowerWash Simulator ist ein entspannendes Simulationsspiel, das es den Spielern ermöglicht, ganz ohne Zeitdruck oder Gegner an verschiedenen Schauplätzen zu reinigen. Der Reiz des Spiels liegt in seiner beruhigenden Atmosphäre und dem befriedigenden Gefühl, nach und nach jeden Schmutzfleck zu entfernen. Mit dem neuen Shrek Special Pack können Fans jetzt nicht nur Schmutz bekämpfen, sondern auch in die fantasievolle Welt von Shrek eintauchen.

Das Shrek Special Pack für PowerWash Simulator wird ab dem 10. Oktober 2024 für PlayStation, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie für PC über Steam und Windows erhältlich sein. Der Preis des DLC beträgt 7,99 Euro.