Ubisoft hat kürzlich die Verschiebung von Assassin’s Creed Shadows von November 2024 auf Februar 2025 bekannt gegeben. Während die Ankündigung für viele Fans überraschend kam, deutet ein genauerer Blick hinter die Kulissen darauf hin, dass die Verzögerung intern schon seit Monaten erwartet wurde. Ubisoft gibt an, die zusätzliche Zeit zu nutzen, um das Spiel zu „polieren und zu verfeinern“. Nun will Insider Gaming die genauen Gründe für die Verschiebungen kennen.

Wie Tom Henderson in seinem Artikel bei Insider Gaming berichtet, liegen die Ursachen für die Verschiebung nicht nur in den Reihen von Assassin’s Creed Shadows. Auch der hinter den Erwartungen zurück gebliebene Release von Star Wars Outlaws soll für den Release im Februar verantwortlich sein. So seien zwar mehr als eine Million Kopien des Space-Adventures verkauft worden. Doch blieben diese Verkaufszahlen zusammen mit den durchwachsenen Rezensionen hinter den Erwartungen zurück.

Um Assassin’s Creed Shadows einen stärkeren Release zu ermöglichen, habe Ubisoft deshalb eine Verschiebung des Titels angeordnet. Das Unternehmen wolle seine Veröffentlichungsstrategie überdenken und seine Titel, so Henderson, auch wieder über Steam anbieten.

Mehr als nur Aufpolierung von Assassin’s Creed Shadows

Doch laut Henderson hört es nicht bei einer Überdenkung der Veröffentlichungsstrategie auf. Auch zentrale kulturelle wie historische Bedenken tragen insbesondere in Bezug auf die japanische Community zu der Release-Verschiebung bei.

So stand das Team hinter Assassin’s Creed Shadows wegen des historischen Charakters des Yasuke in der Kritik. Die Umsetzung des Charakters sei nicht im Sinne der historischen Genauigkeit erfolgt. Um eine bessere Balance zwischen historischen Fakten und der Assassin’s Creed-Lore zu erzielen, wolle man an Yasukes Geschichte und Darstellung einige Änderungen vornehmen.

Auch architektonische Details sollen angepasst werden, da diese auch dem Kritikpunkt der historischen Genauigkeit nicht standhalten können.

Zwar hätten diese Ungenauigkeiten schon früh auffallen können. Doch hatte Ubisoft erst spät historische Berater hinzugezogen, was zu Missverständnissen und Abkürzungen in der Freigabe der Assets führte. Dadurch fiel die Entwicklung von Assassin’s Creed Shadows hinter den Zeitplan zurück.

Generelle Aufpolierung auch nötig

Doch nicht nur mit historischen Fakten muss sich das Team hinter Assassin’s Creed Shadows auseinandersetzen. Auch in Sachen Spielmechanik und Bugfixes gibt es Probleme. Die Entwickler arbeiten aktuell daran, Anpassungen vorzunehmen, die in internen Tests und Reviews hervorgehoben wurden. Diese Änderungen sind jedoch komplex und erfordern mehr Zeit.

So hätten Teammitglieder bereits seit einigen Monaten auf eine Verzögerung gedrängt, doch stießen ihre Bitten auf taube Ohren – bis der Druck nach dem Star Wars Outlaws-Release zu groß wurde. Trotz dieser Herausforderungen sehen die Vorbestellungen für Assassin’s Creed Shadows solide aus, und mit der Ankündigung, dass das Spiel auch auf Steam erscheinen wird, könnten die Zahlen noch weiter steigen.

Die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows ist nun für den 14. Februar 2025 geplant. Warum dieser Zeitpunkt allerdings nicht gerade ideal ist, verraten wir euch in der folgenden Meldung.