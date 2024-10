Auch nach zwei Jahren bleibt Elden Ring eines der beliebtesten Spiele der Gaming-Welt. Mit mehr als 25 Millionen verkauften Exemplaren und einem erfolgreichen DLC wie „Shadow of the Erdtree“, der in kürzester Zeit fünf Millionen Verkäufe erreichte, beeindruckt das Spiel weiterhin. Entwickler FromSoftware hat nun den Patch 1.15 veröffentlicht, der sich vor allem auf die Verbesserung der Performance und die Beseitigung lästiger Bugs konzentriert. Spieler können sich auf ein noch reibungsloseres Erlebnis in der düsteren Welt von Elden Ring freuen.

Während der neue Patch keine größeren Balance-Anpassungen bringt, hat das Studio zahlreiche technische Probleme behoben. Fehler in der Darstellung von Zwischensequenzen, unvorhergesehene Aktionen von Bossen und falsche Schadensberechnungen bestimmter Waffen gehören nun der Vergangenheit an. Diese Korrekturen tragen nicht nur zu einem besseren Spielerlebnis bei, sondern sorgen auch dafür, dass Elden Ring seine hohe technische Qualität weiter ausbaut.

Technische Verbesserungen und hilfreiche Tipps

Die umfangreiche Liste an Fehlerbehebungen im Patch 1.15 zeigt, wie ernst FromSoftware das Feedback der Spieler nimmt. So wurde beispielsweise ein wiederkehrender Fehler in der „Shadow Keep“-Zwischensequenz behoben, der beim erneuten Betreten des Gebiets für Verwirrung sorgte. Auch Probleme mit bestimmten Waffen, wie der Golem-Faust, die nicht wie beabsichtigt Schaden verursachten, gehören nun der Vergangenheit an. Die Überarbeitung des Verhaltens von Bossgegnern, wie der Zwillingsmond-Ritterin, stellt sicher, dass Kämpfe nun besser planbar und weniger unvorhersehbar sind.

Zusätzlich zu den Bugfixes gibt es Optimierungen, die speziell die Performance auf der PlayStation 5 und dem PC betreffen. PlayStation-Spieler können die Stabilität ihrer Framerate durch den „Rebuild Database“-Modus verbessern, während PC-Spieler auf mögliche Probleme mit Ray Tracing achten sollten. Auch Programme, die die Mausbewegung beeinflussen, können die Leistung stören, weshalb deren Deaktivierung hilfreich sein kann. Mit diesen Maßnahmen bleibt Elden Ring eines der bestoptimierten und am meisten unterstützten Spiele seiner Generation.