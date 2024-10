Während viele Entwicklerstudios aufgrund von wirtschaftlichen Unsicherheiten Stellen abbauen, geht FromSoftware, das Studio hinter Spielen wie Elden Ring, bewusst einen anderen Weg. Statt auf Sparmaßnahmen zu setzen, investiert das japanische Unternehmen in seine Belegschaft und kündigt ab April 2025 eine Gehaltserhöhung von fast 12 Prozent an. Diese Maßnahme zeigt, dass FromSoftware nicht nur auf Wachstum setzt, sondern auch die Zufriedenheit und Sicherheit der Mitarbeiter als Priorität sieht. Besonders bemerkenswert ist die deutliche Anhebung des Einstiegsgehalts für Hochschulabsolventen, die so einen attraktiven Start in die Gaming-Branche finden sollen.

Diese strategische Entscheidung ist Teil eines größeren Plans, der darauf abzielt, nicht nur die Motivation der bestehenden Belegschaft zu stärken, sondern auch neues Talent anzuziehen. FromSoftware erkennt, dass eine zufriedene Belegschaft den Schlüssel zur Entwicklung innovativer und erfolgreicher Spiele bildet, was langfristig auch die Wettbewerbsfähigkeit des Studios stärkt.

Arbeitsplatzsicherheit als Grundlage für Kreativität

Präsident Hidetaka Miyazaki unterstreicht die Bedeutung eines stabilen Arbeitsumfelds, um den kreativen Prozess optimal zu fördern. Anstatt wie viele Konkurrenten auf Stellenstreichungen zu setzen, geht FromSoftware einen entgegengesetzten Weg und stellt neue Mitarbeiter ein. Dies sendet ein starkes Signal an die Gaming-Industrie, dass Arbeitsplatzsicherheit und finanzielle Stabilität direkte Auswirkungen auf die Qualität der Spielentwicklung haben.

Die Entscheidung, in die Mitarbeiter zu investieren, zeigt, dass FromSoftware nicht nur in die Spiele, sondern auch in die Zukunft des Unternehmens und der gesamten Belegschaft investiert. Dies schafft nicht nur die Basis für kreative Entfaltung, sondern sorgt auch dafür, dass FromSoftware weiterhin einzigartige Spielerfahrungen entwickeln kann. Mit dieser Strategie positioniert sich das Studio stark für die kommenden Jahre und setzt neue Maßstäbe in einer Branche, die oft von Unsicherheiten geprägt ist.