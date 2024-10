Nintendo überrascht seine Fans mit einem mysteriösen Testprogramm für den Online-Dienst der beliebten Konsole. Ab sofort haben Nutzer von Nintendo Switch Online die Möglichkeit, sich für das brandneue Playtest Program anzumelden. Hierbei handelt es sich um einen streng limitierten Playtest, bei dem insgesamt nur 10.000 Teilnehmer weltweit die Chance erhalten, eine neue Funktion für Nintendo Switch Online zu testen.

Um am Playtest Program teilzunehmen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. So müssen Interessierte eine aktive Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket besitzen. Des Weiteren dürfen sich nur Nutzer mit einem registrierten Nintendo-Account aus bestimmten Ländern (Japan, USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien) bewerben. Wichtig ist auch, dass die Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt sind.

Für den Test wird es erforderlich sein, eine exklusive Software auf die Nintendo Switch-Konsole herunterzuladen. Um was es sich bei der neuen Funktion genau handelt, hält Nintendo bisher noch geheim.

Anmeldezeitraum und Ablauf

Die Anmeldung für das Playtest-Programm startete am gestrigen 10. Oktober 2024 um 17:00 Uhr und endet am 15. Oktober 2024 um 16:59 Uhr. In Japan entscheidet das Losverfahren über die Teilnahme, während in den anderen Ländern die Bewerber nach dem Prinzip „First come, first serve“ zugelassen werden. Interessierte sollten also schnell handeln, da die Plätze stark begrenzt sind.

Der eigentliche Playtest findet dann zwischen dem 24. Oktober 2024 um 03:00 Uhr und dem 6. November 2024 um 01:59 Uhr statt. In dieser Zeit erhalten die ausgewählten Teilnehmer die Möglichkeit, die geheimnisvolle neue Funktion von Nintendo Switch Online ausgiebig zu testen und Feedback zu geben.

Was steckt hinter dem mysteriösen Test?

Während Nintendo bisher nur sehr sparsam mit Informationen über den Inhalt des Playtests umgeht, spekulieren Fans bereits wild darüber, was hinter dem Nintendo Switch Online: Playtest Program steckt. Einige Fans vermuten, dass hier ein Zusammenhang zum Nachfolger der Hybridkonsole besteht. Worum es sich dabei tatsächlich handelt, wird wohl die Zukunft zeigen. Der Status der Exklusivität mach das ganze auf jeden Fall spannend.

Wer die Spannung nicht aushält, sollte sich also schnellstmöglich unter dem folgenden Link bewerben. Weitere mysteriöse Meldungen erhaltet ihr in unserem Artikel zu Nintendos kommenden Horrorspiel.