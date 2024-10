Ender der letzten Woche erschien das Indie-Game Europa von Novadust Entertainment für PC und Nintendo Switch. Seitdem hat das Action-Adventure in der Gaming-Welt einiges an Aufmerksamkeit erregt. Das als „Herzensprojekt“ beschriebene Spiel nimmt Spielende mit auf eine emotionale Reise durch eine malerische, terraformierte Landschaft auf dem Mond Europa, der im Schatten des Jupiters liegt. In der Rolle des Androiden Zee erforschen wir die Überreste einer untergegangenen Zivilisation und entdecken die Geschichte des letzten lebenden Menschen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das Gameplay von Europa kombiniert flüssige 3D-Platforming-Mechaniken mit kniffligen Rätseln. Ein praktisch Gadget auf unserer Reise ist das Zephyr-Jetpack, welches wir im weiteren Spielverlauf aufrüsten können. Mit dir Hilfe des Packs können wir weite Entfernungen mühelos überbrücken. Diese Bewegung verleiht dem Spiel eine fast meditative Qualität, bei der Zee förmlich von Boost zu Boost gleitet , während wir die atemberaubenden Landschaften aus Seen, Wiesen und Bergen bewundern.

Was besonders auffällt, ist die visuelle Ästhetik von Europa. Diese erinnert stark an die Werke des renommierten Animationsstudios Studio Ghibli. Die malerischen Landschaften und die friedliche Atmosphäre erinnern an Titel wie Nausicaä aus dem Tal der Winde oder Mein Nachbar Totoro, in denen die Harmonie zwischen Mensch und Natur eine zentrale Rolle spielt. Auch in Europa wird diese Thematik tiefgehend erforscht, was dem Spiel eine intime und nachdenkliche Note verleiht.

Die Rezensionen zu Europa

Die Kritiken zu Europa fallen überwiegend positiv aus. So erzielte der Titel auf Metacritic eine solide Wertung von 77/100, wobei insbesondere die friedliche und entspannende Spielerfahrung gelobt wurde. Auch auf Steam erhält das Spiel überwiegend positive Rezensionen, die vor allem die kunstvolle Gestaltung und das tiefgründige Storytelling hervorheben. Andere Rezensionen, wie die von PC Gamer, bemängelten allerdings technische Mängel. Auch der Explorations-Aspekt hätte weiter ausgebaut werden können.

Trotz dieser leichten Kritikpunkte wird Europa von vielen als ein Spiel gefeiert, das nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt. Mit einer Spielzeit von etwa 3-4 Stunden bietet es eine kompakte, aber emotionale Reise, die sich perfekt für ein entspanntes Wochenende eignet.

Für Spieler, die eine tiefgründige, narrative Erfahrung suchen, die über das bloße Gameplay hinausgeht, ist Europa eine klare Empfehlung. Das kleine Indie-Juwel ist seit dem 11. Oktober für PC und Nintendo Switch erhältlich.