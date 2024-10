Der Release von Dragon Age: The Veilguard ist in greifbare Nähe gerückt, weshalb BioWare die vollständigen Systemanforderungen sowie die Preload-Zeiten bekannt gegeben hat. Allerdings richten sich die Preload-Zeiten lediglich an Konsolen-Gamer. Für den PC wird es keinen Preload geben – was die Community allerdings erfreuen dürfte.

Dragon Age: The Veilguard könnt ihr sowohl mit als auch ohne Raytracing spielen. Die Spezifikationen bieten Optionen für unterschiedliche Hardwarekonfigurationen. Somit unterstützt das Fantasy-RPG sowohl Low-End- als auch High-End-Systeme, um allen Community-Mitgliedern ein flexibles und visuell ansprechendes Erlebnis zu bieten.

Mindestanforderungen (Raytracing: Off)

Betriebssystem : 64-Bit Windows 10/11 mit DirectX 12

: 64-Bit Windows 10/11 mit DirectX 12 Prozessor : Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 3 3300X (4 Kerne, 8 Threads)

: Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 3 3300X (4 Kerne, 8 Threads) Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Grafikkarte : Nvidia GTX 970 oder AMD Radeon R9 290X

: Nvidia GTX 970 oder AMD Radeon R9 290X VRAM : 4 GB

: 4 GB Speicherplatz: 100 GB (SSD empfohlen, HDD unterstützt)

Empfohlene Anforderungen (Raytracing: On)

Für Spieler, die maximale Leistung mit Raytracing genießen möchten, werden höhere Anforderungen gestellt.

Betriebssystem : 64-Bit Windows 10/11 mit DirectX 12

: 64-Bit Windows 10/11 mit DirectX 12 Prozessor : Intel Core i9-12900K oder AMD Ryzen 9 7950X (16 Kerne, 24 Threads)

: Intel Core i9-12900K oder AMD Ryzen 9 7950X (16 Kerne, 24 Threads) Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Grafikkarte : Nvidia RTX 4080 oder AMD RX 7900 XT

: Nvidia RTX 4080 oder AMD RX 7900 XT VRAM : 12 GB

: 12 GB Speicherplatz: 100 GB (SSD erforderlich)

Diese Spezifikationen sorgen dafür, dass Dragon Age: The Veilguard auf höchstem Niveau mit allen visuellen Verbesserungen, einschließlich Raytraced Ambient Occlusion (RTAO), läuft.

Preload-Zeiten

Neben den PC-Specs hat BioWare auch die Preload-Daten für Dragon Age: The Veilguard genannt.. Für PC-Spieler gibt es jedoch keinen Preload. Sie können sich das RPG also erst am Release-Tag herunterladen.

Xbox Series X|S : 14. Oktober, 18 Uhr (MESZ)

: 14. Oktober, 18 Uhr (MESZ) PlayStation 5 : 29. Oktober, 17 Uhr (MEZ)

: 29. Oktober, 17 Uhr (MEZ) PC: Kein Preload, Release am 31. Oktober 17 Uhr (MEZ)

Der Grund für den fehlenden Preload auf dem PC ist, dass Dragon Age: The Veilguard auf jegliche Drittanbieter-DRM verzichtet. Da ein Kopierschutzsystem wie Denuvo häufig mit Vorab-Downloads verbunden ist, wird es für PC-Spieler keinen Preload geben. Dies ist für viele PC-Spieler ein positives Zeichen, da Denuvo bei Gamern oft kritisiert wird.

Das Problem mit Denuvo

In der Vergangenheit führte Denuvo bei Titeln wie Dying Light zu Problemen, bei denen Spieler plötzlich von ihren gekauften Spielen ausgesperrt waren. (Quelle: MeinMMO) Viele Spieler boykottieren daher Spiele, die Denuvo enthalten, weil sie negative Auswirkungen auf die Spielerfahrung befürchten. Der Verzicht auf Denuvo in Dragon Age: The Veilguard dürfte daher von der Community als willkommene Entscheidung aufgenommen werden.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober um 17 Uhr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Infos zu dem Titel findet ihr in der folgenden Übersicht.