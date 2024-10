Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des heiß ersehnten Silent Hill 2 Remakes hat Bloober Team auf der Xbox Partner Preview Cronos: The New Dawn enthüllt. Dabei handelt es sich um ein Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel. Das erfahrene Studio, das sich bereits mit Titeln wie Layers of Fear, The Medium und Observer einen Namen gemacht hat, zeigt damit erneut seine Stärke im Horror-Genre.

Nach dem großen Erfolg des Silent Hill 2 Remakes, zeigt Bloober Team nun wieder Eigeninitiative. Mit Cronos: The New Dawn präsentiert das polnische Studio seine erste eigene IP im Survival-Horror-Genre seit Jahren. CEO Piotr Babieno erklärte: „Nach dem Erfolg von Silent Hill 2 sind wir stolz, mit Cronos eine aufregende neue IP von Bloober Team zu präsentieren. Wir setzen unser Engagement fort, das Horror-Genre neu zu definieren.“

Eine düstere Zeitreise in Zukunft und Vergangenheit

Cronos: The New Dawn entführt uns in eine verworrene Zeitreise, die zwar im Polen der 1980er Jahre zu spielen schein. Allerdings entpuppt sich das Setting als eine dystopische, postapokalyptische Zukunft. Die Geschichte dreht sich um einen Agenten der geheimnisvollen Organisation „Kollektiv“. Er wird in die Vergangenheit geschickt wird, um Überlebende einer katastrophalen Apokalypse zurückzubringen. Die Mission gestaltet sich als recht komplex: Das Ödland ist von monströsen Kreaturen und anderen tödlichen Gefahren durchzogen, die durch ein Ereignis namens „Die Veränderung“ entstanden sind.

Mit Cronos: The New Dawn verbindet Bloober Team klassische Survival-Horror-Elemente mit dem grenzenlosen Potenzial der Science-Fiction. Wir müssen nicht nur gegen groteske Kreaturen kämpfen, sondern auch Rätsel lösen und Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Besonders beeindruckend ist die düstere Atmosphäre, die uns das Gefühl gibt, ständig in Gefahr zu sein.

Ein neues Kapitel für Bloober Team

Cronos: The New Dawn markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Bloober Team als führender Entwickler im Horror-Genre. Nachdem das Studio mit Titeln wie Layers of Fear und dem kürzlich veröffentlichten Silent Hill 2 Remake bereits Erfolge feierte, geht es nun mit einer völlig neuen IP in die Zukunft.

Fans können Cronos: The New Dawn bereits jetzt auf ihre Wunschliste bei Steam, dem PlayStation Store und dem Microsoft Store setzen. Das Game soll 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Weitere Infos zum Game findet ihr hier.