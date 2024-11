Anfang Dezember wird der Deutsche Entwicklerpreis (DEP) erneut die besten Spiele des Jahres auszeichnen. Die Preisverleihung findet dieses Jahr im historischen Gürzenich in der Kölner Altstadt statt. In diesem Jahr wird vor allem Enshrouded von Keen Games aus Frankfurt als klarer Favorit gehandelt, das in zahlreichen Kategorien nominiert ist und somit die Chance hat, mehrere Auszeichnungen zu erhalten.

Am 3. Dezember ehrt der Deutsche Entwicklerpreis wieder die besten Spiele aus dem deutschsprachigen Raum. Als diesjähriger Austragungsort dient das historische Gürzenich in der Kölner Altstadt. Die rund 500 erwarteten Gäste werden von dem Moderatorenduo Daniel Budiman und Lynne Glaner durch den Abend und die 14 Kategorien geführt.

Die Kategorien des DEP decken verschiedene Aspekte der Spieleentwicklung ab und zeigen die Bandbreite und Qualität der deutschsprachigen Spielelandschaft. Das beliebte Survival-RPG Enshrouded von Keen Games gilt als Favorit der diesjährigen Verleihung und ist gleich in mehreren Kategorien nominiert. Dazu gehört auch die Hauptkategorie „Bestes Deutsches Spiel“. Hier tritt das Game gegen Closer the Distance von den Osmotic Studios aus Hamburg und Harold Halibut vom Kölner Studio Slow Bros. an.

Die Kategorien des DEP

Die vollständige Liste der Kategorien des Deutschen Entwicklerpreises umfasst:

Bestes Deutsches Spiel – Enshrouded, Closer the Distance, Harold Halibut

– Enshrouded, Closer the Distance, Harold Halibut Bestes Indie Game – Dungeons of Hinterberg, ODDADA, Shapez 2

– Dungeons of Hinterberg, ODDADA, Shapez 2 Bestes Casual Game – CubeQuest – A QB Game, Footgun: Underground, ODDADA

– CubeQuest – A QB Game, Footgun: Underground, ODDADA Bestes Game Beyond Entertainment – Closer the Distance, EMYO, Vampire Therapist

– Closer the Distance, EMYO, Vampire Therapist Bestes Gamedesign – Dungeons 4, Enshrouded, Songs of Silence

– Dungeons 4, Enshrouded, Songs of Silence Bestes Audiodesign – Closer the Distance, Enshrouded, REVEIL

– Closer the Distance, Enshrouded, REVEIL Beste Grafik – Harold Halibut, ODDADA, Songs of Silence Beste Story – Closer the Distance, Harold Halibut, Suzerain: The Kingdom of Rizia

– Closer the Distance, Harold Halibut, Suzerain: The Kingdom of Rizia Beste Technische Leistung – Enshrouded, Harold Halibut, Shapez 2

– Enshrouded, Harold Halibut, Shapez 2 Innovationspreis – Closer the Distance, Enshrouded, ODDADA

– Closer the Distance, Enshrouded, ODDADA Sonderpreis für Soziales Engagement – Aerosoft, Friendly Fire, Sebastian Sterzik

– Aerosoft, Friendly Fire, Sebastian Sterzik Ubisoft Newcomer Award – Dawn of Defense, Dung Slinger, Map Map – A Game About Maps

– Dawn of Defense, Dung Slinger, Map Map – A Game About Maps Studio des Jahres – CipSoft, Keen Games, ROCKFISH Games

– CipSoft, Keen Games, ROCKFISH Games NRW-Förderpreis für junge Entwicklerinnen – ohne Nominierungen

Mit 17 nominierten Titeln aus 233 Einreichungen wird die Vielfalt und Kreativität der deutschsprachigen Entwickler gewürdigt. Die Nominierungen und Sieger-Titel wurden in einem zweistufigen Verfahren durch eine ehrenamtliche Jury aus Expertinnen und Experten der Games-Branche ermittelt. Die Organisatoren versprechen einen spannenden Abend mit einer Bühnenshow und zahlreichen Ehrungen.

Enshrouded sticht als klarer Favorit hervor und wird aufgrund seiner zahlreichen Nominierungen und seines Erfolgs besonders gespannt erwartet. Weitere Details zu dem beliebten RPG findet ihr in der folgenden Übersicht.