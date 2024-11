Am 6. November 2024 veröffentlichte Take-Two Interactive seinen Finanzbericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025. Das Unternehmen verzeichnete Net Bookings in Höhe von 1,47 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der GAAP-Nettoumsatz stieg um 4 % auf 1,35 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser positiven Entwicklungen meldete Take-Two einen GAAP-Nettoverlust von 365,5 Millionen US-Dollar, was jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 543,6 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres darstellt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

GTA, Broderlands und Mafia

Im Conference Call geht das Unternehmen auf beliebte Franchises und Veröffentlichungen ein. Die Grand Theft Auto-Reihe bleibt ein zentraler Umsatztreiber für Take-Two. GTA V hat weltweit über 205 Millionen Einheiten verkauft, während GTA Online weiterhin starke Spielerzahlen verzeichne. Zu den kürzlichen Erfolgen des Online-Ablegers gehört die Einführung eines neuen Anti-Cheat-Systems für die PC-Version ist. Aus dem Finanzbericht geht hervor, dass Rockstar weiterhin am Release im von GTA VI im Herbst 2025 festhält.

Das Borderlands-Franchise profitierte von der vollständigen Integration von Gearbox in die Take-Two-Familie. Diese strategische Akquisition eröffnet neue Wachstumschancen für die Marke und stärkt das Portfolio des Unternehmens. Fans der Reihe können sich auf den Release von Borderlands 4 im nächsten Jahr einstellen. Auch der kommende Titel Mafia: The Old Country soll im nächsten Jahr erscheinen. Beide Titel wurden während der diesjährigen Gamescom angekündigt.

Für Fans dieser Take-Two-Franchises dürfte es also ein aufregendes Jahr werden.

Finanzieller Status und Ausblick

Trotz des gemeldeten Nettoverlusts zeigt sich Take-Two optimistisch für die Zukunft. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit erwarteten Net Bookings zwischen 5,55 und 5,65 Milliarden US-Dollar. Die geplanten Veröffentlichungen und die kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Franchises sollen zu einem sequenziellen Wachstum und Rekordwerten bei den Net Bookings in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 führen.

Zur Zeit veröffentlichen verschiedene Gaming-Unternehmen ihre Finanzberichte. Neben Take-Two hat sich auch Nintendo in die Karten schauen lassen. Dazu findet ihr alles in der folgenden Meldung.