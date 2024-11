Das Koop-Survival-Spiel „Aloft“ von Funcom und Astrolabe Interactive Inc. hebt am 15. Januar 2025 in den Early Access ab. Interessierte erwartet ein umfangreiches Sandbox-Erlebnis in einer Welt voller schwebender Inseln, das zum Erforschen und Gestalten einlädt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Bereits während des Steam Next Fest im Juni diesen Jahres konnten Interessierte in die Welt von Aloft eintauchen. Wer zu dem Zeitpunkt noch nicht in das lauschige Abenteuer eintauchen konnte, kann das noch immer nachholen. Denn die Demo steht noch immer zum Download bereit. Wie groß die Vorfreude auf den Titel ist, zeigt sich schon in den Steam Wishlists. Über 300.000 Personen haben sich den Titel vorgemerkt.

Schwebende Inseln als persönliche Himmelschiffe

In Aloft werden Inseln im Himmel zur Grundlage für Überleben und Abenteuer. Spieler errichten sich selbst ihre schwebende Heimatbasis, die sie mit verschiedenen Features ausstatten können. Hier können sie auch auch Gadgets errichten, um die Elemente zu meistern und die Winde zu kontrollieren. Dazu gehören Segel, Steuermechaniken und Ruderanlagen.

Mit dieser Mechanik können wir eigene fliegende Inseln erschaffen, nicht nur gegen Stürme bestehen. Wir errichten individuelle Himmelsschiffe, mit denen wir zwischen den Wolken navigieren können. Auf dieses Abenteuer in Aloft können wir uns allein oder mit bis zu sieben weiteren Personen stürzen. So lässt sich gemeinsam ein Luftdorf errichten und das Himmelsreich zum Leuchten bringen.

Umwelt schützen und Geheimnisse enthüllen

Aloft ist allerdings nicht nur ein lauschiges Survival-Adventure. Es bietet auch eine tiefgreifende Botschaft zum Thema Umweltschutz. Wenn wir zu neuen Inseln aufbrechen, können wir diese Welten von einer Umweltverschmutzung befreien. Danach können wir hier Tiere pflegen und Pflanzen kultivieren. Doch nicht nur Hobbybauern kommen hier auf ihre Kosten.

Hobbyentdecker können Geheimnisse dieser Welt aufdecken, indem sie seltene Samen sammeln, uralte Technologien und neue Biome entdecken. Außerdem sollen im Laufe des Early Access neue Mechaniken hinzugefügt werden, die das Abenteuer von Aloft noch weiter ausbauen sollen.

Entwickler, Publisher und Early Access Plattformen

Hinter Aloft steckt das kanadische Entwicklerstudio Astrolabe Interactive, das neben Videospielen auch Brettspiele designt. Gemeinsam mit Publisher Funcom möchte man das kommende Adventure am 15. Januar auf Steam in den Early Access schicken. Ob weitere Plattformen folgen werden, ist aktuell noch nicht bekannt.