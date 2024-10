Das diesjährige Steam Next Fest beginnt am heutigen Montag und bietet bis zum 21. Oktober eine Woche voller Spiele-Demos und Livestreams. Dieses Event ist eine hervorragende Gelegenheit, kommende Indie-Titel vor ihrer Veröffentlichung zu testen und direkten Kontakt mit den Entwicklern aufzunehmen. Interessierte können sich durch eine Vielzahl von Genres und Spielmechaniken arbeiten, während sie in Entwickler-Streams Einblicke in die Entstehung ihrer Lieblingsspiele erhalten. Hier ist ein Überblick über einige der Spiele, die auf dem diesjährigen Steam Next Fest vorgestellt werden.

Wilmot Works It Out

Release-Datum: 23. Oktober 2024

Wilmot Works It Out ist ein von FINJI entwickeltes, entspannendes Puzzlespiel, bei dem die Spieler wunderschöne Bilder vervollständigen, um die Wände eines Hauses zu dekorieren. Mit einem sanften, jazzigen elektronischen Soundtrack im Hintergrund bietet das Spiel eine beruhigende Atmosphäre, die an ähnliche Titel wie A Little To The Left erinnert.

Usual June

Release-Datum: 2025

Mit Usual June bringt FINJI ein spannendes Third-Person-Actionspiel auf das Steam Next Fest, das sich um Sommerferien und die Geheimnisse einer kleinen Stadt dreht. Hier kämpfen wir gegen Monster, erkunden düstere Geheimnisse und erleben den Charme eines Sommerabenteuers. Die Demo gibt einen ersten Einblick in die spannungsgeladene Atmosphäre und das interessante Gameplay.

TMNT: Splintered Fate

Release-Datum: 6. November 2024

Für Fans rasanten Roguelike-Gameplays bringt Super Evil Mega Corp TMNT: Splintered Fate auf das Steam Next Fest. Diese Hommage an die Teenage Mutant Ninja Turtles bietet zufällige Power-Ups, einzigartige Raumaufteilungen und modifizierte Bosskämpfe, die für abwechslungsreiche Action sorgen. In der Demo können wir auch den Koop-Modus antesten. Wer Spiele wie Hades oder Wizard of Legends 2 schätzt, wird hier auf seine Kosten kommen.

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate

Release-Datum: 13. Februar 2025

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate von Rocket Panda Games ist ein Side-Scroller Beat’em Up. Durch die plattformübergreifende Multiplayer-Unterstützung können bis zu acht Personen gemeinsam zocken. Das Spiel bietet klassische Pixel-Art-Optik und eine dynamische Anime-Action, die sich sowohl an Fans von Kampfspielen als auch an Liebhaber von Titeln wie Streets of Rage 4 oder TMNT: Shredder’s Revenge richtet. Die Demo gibt einen Vorgeschmack auf die spannenden Kämpfe und die kooperative Dynamik.

Das Steam Next Fest bietet eine großartige Gelegenheit, einige der spannendsten kommenden Indie-Spiele zu entdecken. Egal, ob Sie ein Fan von entspannten Puzzles, actionreichen Roguelikes oder nostalgischen Beat’em Ups sind, dieses Event hat für jeden etwas zu bieten. Noch mehr Einblicke auf Steam-Titel gibt es hier.