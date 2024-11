Fans von Mecha-Action können sich freuen: War Robots: Frontiers bringt intensive Roboterschlachten auf Konsolen. Vom 20. November bis zum 4. Dezember 2024 erhalten Spieler im Playtest die Gelegenheit, in eine Welt voller taktischer Gefechte einzutauchen. Das von MY.GAMES entwickelte Spiel führt die Teilnehmer auf den Planeten der Wilden Zehn, wo drei Megakonzerne um die Vorherrschaft ringen. In Teams aus sechs Spielern übernehmen sie die Steuerung mächtiger Kampfroboter, um sich in einem sich ständig wandelnden Schlachtfeld durchzusetzen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Bereits in der Testphase stehen fünf Mechs mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ob schwer gepanzerte Verteidiger, taktische Unterstützer oder aggressive Angreifer – die Bandbreite an Spielstilen bietet für jeden Geschmack die passende Option. Mit einer Vielzahl an Waffen und Modulen eröffnet sich eine fast endlose Palette an strategischen Möglichkeiten. Spieler können sich dadurch ihren ganz eigenen Mech gestalten, der optimal auf die Herausforderungen des dynamischen Konflikts abgestimmt ist.

Vielfalt in Spielmodi und Schauplätzen: Action trifft Strategie

Der Playtest bietet drei abwechslungsreiche Karten, die für jede Menge Abwechslung sorgen. Catalyst präsentiert eine glühend heiße Raffinerie, Fissure zeigt die düstere Industriezone, und Spectrum führt in eine dichte urbane Umgebung. Diese Orte stellen nicht nur visuelle Highlights dar, sondern erfordern auch unterschiedliche Herangehensweisen an den Kampf.

Neben den Karten sorgen drei Modi für strategische Tiefe. Warp Rush fordert schnelle Eroberungen von strategischen Punkten, während im klassischen Team Deathmatch der Fokus auf purer Feuerkraft liegt. Der Modus Last Robot Standing bringt eine besondere Herausforderung: Spieler müssen ihre Mechs überlegt einsetzen, denn wer überstürzt handelt, verliert schnell den entscheidenden Vorteil. Gemeinsam mit taktischer Planung wird so jede Partie zu einem intensiven Erlebnis.

Spieler können sich auf der offiziellen Website für den Playtest registrieren, um frühzeitig Teil dieses Abenteuers zu werden. Mit War Robots: Frontiers erwartet die Gaming-Community ein actiongeladenes Erlebnis, das strategische Tiefe und explosive Mecha-Action á la Armored Core perfekt kombiniert – ein Vorgeschmack auf den für 2025 geplanten Launch.