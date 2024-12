Am Donnestagabend hat Entwickler Warhorse Studios den Story-Trailer von Kingdom Come: Deliverance II veröffentlicht und die PC- sowie Konsolen-Specs geteilt. Damit baut das Studio den Hype um den Titel noch weiter aus, der schon jetzt auf über 1 Million Wishlists auf Steam steht.

Der Story-Trailer Kingdom Come: Deliverance II entführt die Zuschauer in eine realistische und brutal ehrliche Welt des 15. Jahrhunderts. Heinrich, der junge Protagonist, setzt seine Reise fort, um den Mord an seinen Eltern zu rächen. Seine moralischen Entscheidungen stehen dabei im Mittelpunkt, da politische Verschwörungen und persönliche Blutfehden seinen Weg prägen.

Die visuell beeindruckenden Szenen zeigen nicht nur die düstere Atmosphäre des mittelalterlichen Böhmens, sondern geben auch einen Vorgeschmack auf das detailreiche Storytelling und die gewichtigen Entscheidungen, die die Spieler erwarten. Der Trailer, der sowohl eine USK- als auch eine PEGI-Version bietet, kann hier angesehen werden.

PC- & Konsoleneditionen

Für die PC-Version von Kingdom Come: Deliverance II wurden die finalen Systemanforderungen bekannt gegeben. Spieler können ihr Erlebnis an ihre Hardware anpassen und die mittelalterliche Welt in ihrer ganzen Pracht genießen. Hier ist eine Übersicht zu den Anforderungen:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i5-7600K oder AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-7600K oder AMD Ryzen 5 2600 Grafikkarte: NVIDIA GTX 1060 6GB oder AMD RX 580 8GB

NVIDIA GTX 1060 6GB oder AMD RX 580 8GB Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Festplatte: 70 GB freier Speicherplatz

70 GB freier Speicherplatz DirectX: Version 11

Konsolen-Specs

Empfohlene Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 11 64-bit

Windows 11 64-bit Prozessor: Intel Core i7-9700K oder AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700K oder AMD Ryzen 7 3700X Grafikkarte: NVIDIA RTX 3070 oder AMD RX 6800 XT

NVIDIA RTX 3070 oder AMD RX 6800 XT Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Festplatte: 70 GB freier Speicherplatz

70 GB freier Speicherplatz DirectX: Version 12

PC Specs

Vorbestellerboni von Kingdom Come: Deliverance II

Wer Kingdom Come: Deliverance II vorbestellen möchte, kann zwischen drei Editionen wählen. Diese sollen sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger ansprechen.

Standard Edition: Enthält das vollständige Spiel. Vorbesteller erhalten die Bonusquest „Löwenwappen“. Gold Edition: Beinhaltet neben der Standard Edition einen Erweiterungspass und die „Ausrüstung des tapferen Jägers“. Collector’s Edition: Neben allen Inhalten der Gold Edition gibt es exklusive Sammlerstücke wie eine Statue von Heinrich, eine Stoffkarte und ein Sammelkartenset.

Kingdom Come: Deliverance II, das von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt wird, erscheint am 4. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X. Die Entwickler haben kürzlich bekannt gegeben, dass das Spiel Goldstatus erreicht hat, was bedeutet, dass es vollständig entwickelt ist und sich in der Optimierungsphase befindet.