Sony wagt den Schritt, zwei ihrer erfolgreichsten Spieleserien in die Welt der Live-Action-Filme zu bringen. Auf der CES 2025 bestätigte das Unternehmen, dass sowohl Horizon: Zero Dawn als auch Helldivers 2 als Filme umgesetzt werden. Diese Entscheidung spiegelt die enorme Popularität beider Franchises wider, die nicht nur Spieler begeistert haben, sondern auch kommerzielle Erfolge sind. Während Helldivers 2 erst kürzlich mit großem Erfolg veröffentlicht wurde, erhielt Horizon: Zero Dawn im Oktober 2024 ein Remaster, das die fesselnde Geschichte von Aloy erneut in den Fokus rückte.

Asad Qizilbash, Leiter von PlayStation Productions, betonte die Bedeutung dieser Projekte. Zudem verwies er darauf, dass die Verfilmung von Helldivers 2 in Zusammenarbeit mit Sony Pictures stattfindet. Er fügte hinzu, dass Horizon: Zero Dawn ein Projekt mit gewaltigem Potenzial sei, das in Kooperation mit Columbia Pictures realisiert wird. Besonders spannend sei, Aloys epische Reise in einer futuristischen Welt voller gigantischer Maschinen auf der großen Leinwand zu erleben.

Zwei Welten, zwei einzigartige Erzählungen

Die Geschichte von Horizon: Zero Dawn bietet bereits in ihrer Spielversion einen cineastischen Reiz. Aloy, eine mutige Außenseiterin, entdeckt ein technologisches Artefakt, das ihr hilft, die Schwachstellen der Maschinenwesen zu erkennen. Ihre Suche nach der Wahrheit über ihre Herkunft und die Gründe für ihren Ausschluss aus dem Stamm entfaltet sich in einer postapokalyptischen Welt voller Gefahren und Wunder. Die filmische Umsetzung verspricht eine emotionale und visuell beeindruckende Reise.

Im Gegensatz dazu könnte die Verfilmung von Helldivers 2 eine actionreiche Satire mit humorvoller Gesellschaftskritik werden. Das Spiel, bekannt für seine kooperativen Missionen und den charmanten, bissigen Humor, könnte auf der Leinwand mit explosiven Szenen und einem Augenzwinkern brillieren. Beide Filme bedienen unterschiedliche Geschmäcker, vereint jedoch ihr Ziel, das cineastische Potenzial der PlayStation-Welten zu entfalten. Die Fans dürfen gespannt sein, wie Sony diese ikonischen Geschichten zum Leben erweckt.