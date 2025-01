Assassin’s Creed Shadows erscheint nach einer erneuten Verschiebung nun am 20. März, doch Ubisoft sorgt bereits für Vorfreude: Vorbesteller erhalten Zugang zur Bonusmission „Thrown to the Dogs“ sowie zur ersten Erweiterung „Claws of Awaji“. Diese bietet zehn Stunden neue Inhalte, darunter eine frische Region, den innovativen Bō-Stab als Waffe und zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Obwohl der DLC erst später erscheint, deutet der Leak einer Steam-Seite auf umfangreiche Neuerungen hin. Ubisoft nimmt sich bis zum Release zusätzliche Zeit, um das Spiel zu optimieren und auf Spielerfeedback einzugehen – ein Schritt, der die hohe Qualität des Action-Rollenspiels gewährleisten soll.

Die Spieler erwartet mit „Claws of Awaji“ eine zehnstündige Reise zu einer mysteriösen Insel, die von Geheimnissen und tödlichen Herausforderungen geprägt ist. Awaji bietet nicht nur eine atemberaubende Landschaft, sondern fordert die Spieler mit clever platzierten Fallen und Hinterhalten heraus. Diese Elemente sorgen für eine intensive Spielerfahrung, bei der Taktik und Geschick gefragt sind.

Exklusive Inhalte und individuelle Gestaltung

Fans, die „Claws of Awaji“ vorbestellen, dürfen sich außerdem auf die Bonus-Quest „Thrown to the Dogs“ freuen. Diese Zusatzmission bringt nicht nur spannende Herausforderungen mit sich, sondern auch Belohnungen, die das Abenteuer aufwerten. Zusätzlich wartet die Digital Deluxe Edition mit dem Sekiryu Dual Pack auf, das exklusive Waffen und Ausrüstungen enthält. Spieler können dadurch nicht nur ihren Kampfstil erweitern, sondern auch ihren Charakter individuell gestalten.

Wer Wert auf persönliche Gestaltung legt, wird vom Sekiryu Hideout Pack begeistert sein. Dieses Paket bietet anpassbare Ornamente für das eigene Hauptquartier, was den Spielern erlaubt, ihrem Versteck eine einzigartige Note zu verleihen.